A Norvég Sí Szövetség végrehajtó bizottsága szombaton tiltakozását fejezte ki, hogy orosz alpesi sízők részt vegyenek a soron következő sportági világeseményeken.

"A Norvég Sí Szövetség üzenete Oroszországnak és az orosz sportolóknak kristálytiszta: nem kívánatosnak tartjuk a részvételüket" - áll a közleményben.

Jövő héten péntektől vasárnapig a férfiak számára három versenyt rendeznek a norvégiai Kvitfjellben. Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadnak célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.

