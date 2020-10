A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) a koronavírus-járvány miatt törölt minden hátralévő eseményt az idei versenynaptárból.

Az érintett versenyek között van a műkorcsolyázók decemberre tervezett, pekingi Grand Prix-döntője, továbbá a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának harmadik és negyedik állomása is. Utóbbiakra a Koreai Köztársaságban, illetve Kínában került volna sor.

Cancellation / Postponement of ISU Events season 2020/21Read all about the decisions from the latest ISU Council Meeting https://t.co/bUSmmYVRj9#SpeedSkating #ShortTrackSkating pic.twitter.com/HafOOUPTXN