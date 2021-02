A Szőllős-testvérek sikert sikerre halmoznak a sípályákon. Az izraeli színekben versenyző magyar család tagjai szinte együtt lélegeznek a sportággal. Barnabás, Benjamin és Noa versenyzőként, míg édesapjuk, Péter edzőként van jelen az egyes viadalokon. A sok munka gyümölcse már a tavalyi ifjúsági olimpián beérni látszott a mostani vb-n azonban újra megerősítésre lelt, jó úton járnak.



Szőllős Barnabás kombinációban tizenharmadik lett az alpesisí-világbajnokságon Ez a helyezés minden idők legjobb magyar alpesi világbajnoki eredményének számítana a férfiak mezőnyében.

A középső Szőllős testvér, Barnabás az olaszországi Cortina d'Ampezzóban zajló alpesisí-világbajnokságon kombinációban 13. lett. Ilyen eredményre a férfiak mezőnyében magyar születésű síelő még nem volt képes. Testvére Benjámin szintén eredményes napot zárt, ő 14 helyet javítva a 21. pozícióban zárt. A női mezőnyben versenyző Noa a kedvenc számában, az óriás műlesiklásban a 32. helyen végzett.





Apaként és edzőként is helyt kell állnia

A három testvér karrierjét édesapjuk egyengeti, aki a keddi eseményeknek olyan szinten hatása alá került, hogy éjszaka nem jött álom a szemére.

„Szinte alig aludtam, azt kell, hogy mondjam megismétlődött a tavalyi csoda. A rajtban ott álltam a fiúkkal. Onnan látszott az első 8 kapu, ami nagyon jeges volt. Utána egy monitoron tudtam nézni a lesiklást. A 13-as szám felvillanása az hihetetlen volt” -meséli meghatódva.

Az egykor szintén versenyző Péternek nincs könnyű dolga, apaként és edzőként egyszerre kell helytállnia a pályán.



„Lehetetlen kezelni ezt a szituációt. Főleg úgy, hogy régen én is versenyző voltam. A kapuban van egy pillanat, amíg még ott vagy a gyermeked mellett, aztán amikor elindul már csak reménykedni lehet, segíteni már nem.”



Természetesen nem csak a versenyszituációkban van nehéz feladata az édesapának, hiszen az erejét szinte folyamatosan meg kell osztania a három gyermeke közt.



„Rendszeresen volt olyan, hogy Noa még gyerekversenyen indult, a Barnabás már serdülőn, Benjámin peddig a világbajnokságon állt rajthoz. Egyazon napon 3 korosztály, 3 teljesen külön helyszínen levő verseny. Nehéz volt, de az anyukájuk is besegít. Noának már van privát edzője, a fiúk pedig egy csapattal edzenek, én pedig ott vagyok, ahol tudok.



Szőllős Benjámin 21. helyezést ért el az alpesisí-világbajnokságon Benji felülmúlta az előzetes elképzeléseit.





Fájó múltat cipelnek

A három versenyző gyerekként magyar színekben kezdte, de a 2018-as téli olimpia előtt a magyar szövetséggel olyan szinten elmérgesedett a viszonyuk, hogy az országváltás mellett döntöttek. Péter ma már úgy érzi, jó döntést hoztak.



„Mi megadtuk az esélyt. Én izraeli versenyző voltam, a gyerekek viszont a karrierjük első tíz évét magyar versenyzőként töltötték. Barnabás magyar színekben volt 7. a junior olimpián. Rengeteg magyar bajnokságot nyertek. Megpróbáltuk, de nem működött.”



„A döntésünk inkább egy kényszerlépés volt. Én folyamatosan bíztam abban, hogy a Magyar Síszövetség valamilyen szinten támogatni fog minket, de az évek során csak egyre romlott a helyzet. Úgy gondolom, hogy abszolút ártatlanok voltak a gyermekeim. A magyar szövetségnél hiányzott a szakmai hozzáértés. Nem tudták elfogadni, hogy a gyermekeim osztrák iskolába járnak, osztrák csapatokkal tréningeznek és egyéni felkészülésben vesznek részt. Szerintem részben irigység, részben féltékenység és sok-sok rosszindulat az, ami idáig vezetett.”



„Az olimpia évében Barnabás és Benjamin a két legjobb versenyzője volt a magyar csapatnak. Akkor elkezdődött egy eltiltási procedúra, ami addig húzódott, hogy az olimpiára nem ők utazhattak ki. Egy sportoló életében megbocsájthatatlan dolog” - meséli Péter, az évekkel ezelőtti váltásról.

Jó döntés volt



Annak ellenére, hogy egy ilyen horderejű döntést sosem könnyű meghozni, Péter úgy gondolja, jól választottak.



„Nehéz volt elmagyarázni azt a három a gyerekemnek, hogy a zászló mostantól nem piros-fehér-zöld, hanem kék-fehér-kék, de belenyugodtunk és a gyerekek örömmel versenyeznek az izraeli színekben."

"Most már bánom, hogy ezt a váltást nem előbb tettük meg. Az izraeli szövetségnél nagyon szerencsés helyzetben vagyunk. Itt azt a programot tudjuk csinálni, amit több mint tíz éve elterveztünk, és azt az utat járhatjuk be, amit szeretnénk.”





Azóta sem keresték őket



Az édesapa most azt mondja, hogy gyermekei már biztosan nem fognak magyar színekben versenyezni, egy esetleges együttműködést azonban nem zárna ki. Ők hiába nyitnának, a telefonjuk egyelőre nem csörrent meg.



„Azóta már két vadonatúj vezetőség állt fel, de minket nem kerestek. Az együttműködés nem kizárt, de mi annyira hálásak vagyunk az Izraeli Olimpiai Bizottságnak, hogy befogadtak bennünket ebben a nehéz helyzetben, hogy nem tehetnénk meg, az újbóli országváltást.”





Otthon egy pohár baracklén is összevesznek, de a pályán mindig segítik egymást



Beszélgetésünk alatt szinte végig érződik a három testvér és az édesapjuk közt olyan erős kötelék van, amihez semmi nem hasonlítható. Ez a kötődés sokszor segíti őket, ráadásul az egymással való játékos rivalizáció által sokszor megerősödik a testvérek motivációja.



„Általában egy üveg baracklén is képesek összekapni, de a pályán természetesen segítik egymást. Ritka, hogy együtt versenyeznek, de most ez volt a helyzet. Amikor Noa végzett a pályájával felszólt a fiúknak, hogy milyen volt, mire figyeljenek, és a fiúk is megosztották egymással a tapasztalataikat” – mondja Péter.



„Nem magán a versenyen jelent plusz erőt a kapcsolatunk, hanem inkább abban segít, hogy könnyebben tudjunk napról napra átjutni. Ebben a nyugodt közegeben ez sokkal egyszerűbb, és ezt a két hetet is jobban túl tudom élni” – teszi hozzá Benji.



„Hihetetlen volt. Nem gondoltam volna, hogy a fiúk ennyire összeszedik magukat a szlalomra és ilyen eredményt érnek el. Remélem, hogy nekem is sikerül egy jó eredmény. Tavaly az olimpián is azt mondtam, hogy mindenáron meg akarom dönteni a Barni helyezését. Nem biztos, hogy ez összejön majd, de mindent megteszek érte” – meséli Noa a testvéri kötelékkel és a rivalizációval kapcsolatban.

Szőllős Noa február 18-án a kedvenc számában áll rajthoz az alpesisí-vbn Noa szeretne olyan eredményt elérni, mind bátyja, Barnabás.

Égő tüdő



Amikor Barnabást kérdezem a hihetetlen eredményről, nevetve kezdi taglalni, nem érti édesapja miről beszélt, hiszen ő annyira elfáradt, hogy az ég világon semmi gondja nem akadt az alvással.



„Nem tudom miről beszél, én teljesen jól aludtam. A két verseny után nagyon fáradt voltam. A második futamunk olyan későn volt, hogy szinte már sötétedett. Mikor vége lett a futamnak már csak vacsorázni volt erőm.”



„A legnagyobb nehézség az volt, hogy jeges volt a pálya. Ilyen körülmények közt egyszer, vagy kétszer megyünk egy évben. Arra kellett nagyon figyelni, hogy ne csússzak ki. Amikor láttam a női versenyzőket megfordult a fejemben, hogy vajon eléggé megéleztem-e a lécet, de az első pár kapu után már megnyugodtam.”



„Mikor leértem, három percig nem kaptam levegőt. A lesiklás után minden levegővételem fájt, égett a tüdőm, égett a combom és égett kb. mindenem” – részletezi.







Legyőzte a félelmeit



Benjámin azt mondja, ő tényleg nem tudott aludni, de nem azért, mert ne lett volna fáradt, hanem inkább azért, mert ez a fáradtság olyan szintű volt, ami már túlpörgette.

„Engem jobban megviselt ez a négy nap. Mivel én még nem indultam olyan sokszor lesiklásban fejben és testben is nagyon össze kellett szednem magam. Mentálisan nagyon megviselt, mert sok félelmemet kellett legyőznöm.”



„Amikor két percig a maximumot adod bele, akkor viszonylag nagy lélegzeteket kell venned. Szinte megégett a tüdőm. rengeteget kellett köhögnöm, amit így a koronavírus idején nem árt leplezni – mesélni nevetve.

"A lesiklás megviselt és egy kicsit már fellazultam a kombira, de azt gondolom, hogy így is sikerült megmutatnom a tudásomat. Meg vagyok elégedve ezzel a 21. hellyel.”









Minden számban elindulnak



A legnagyobb versenyzők közt is csak igen ritkán fordul elő, hogy minden számban elindulnak, a Szőllős testvérek azonban bírják a terhelést. A világbajnokságon mindegyikük az összes számban rajthoz áll. Persze mindenkinek meg van a kedvence és az erőssége, de szívesen kísérleteznek.



„A paralel óriás lesiklásban is elindultam. Most vettem részt ezen először, de azért vagyok itt, hogy mindent kipróbáljak. Nagyon nehéz volt a kvalifikáció, nem bánkódom, hogy nem sikerült bejutnom” – meséli Noa a legújabb számáról.













Nem tűznek ki konkrét célt



Amikor a jövőbeli tervekről kérdezem az édesapát, Péter azt mondja nem tudja mit válaszoljon. Arra törekednek, hogy minél előrébb jussanak, ez azonban nem egyszerű feladat. Noa ügyesen bújik ki a kérdésem alól, szerinte a lényeg, hogy mindig kihozzák a legjobbat magukból. Ezen a véleményen van Benjámin is, bár ő azért halkan megjegyzi az olimpián most már tényleg szeretne ott lenni…

Borítókép: Facebook.com/SzőllősPéter