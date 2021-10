Négy magyar is sikerrel vette az 1000 méteres selejtezőket pénteken a rövidpályás gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának első, pekingi állomásán, ahol az olimpiai bajnok férfi váltó elődöntőbe jutott, míg a női kiesett.

A férfiaknál Liu Shaolin Sándornak, Liu Shaoangnak és az amerikai születésű Krueger John-Henrynek sem okozott gondot az 1000 méter kétfordulós selejtezője. Liu Shaolin a szám világbajnokaként mindkét futamát megnyerte, ahogy öccse, Liu Shaoang is. A táv olimpiai ezüstérmese, Krueger egy-egy első és második hellyel került a negyeddöntőbe.



A nőknél az 500 és 1500 méteren is jól szereplő Jászapáti Petra két második hellyel lépett tovább, így Liu Shaolinhoz és Kruegerhez hasonlóan hibátlan maradt az egyéni selejtezők során. Kónya Zsófia és Bácskai Sára Luca viszont már az első körben búcsúzott futamában negyedikként, illetve harmadikként - a verseny honlapja szerint.



Az ötkarikás címvédő 5000 méteres férfi váltó Liu Shaolin, Liu Shaoang, Krueger, Jászapáti Péter összeállításban a hollandokat, a belgákat és a lengyeleket megelőzve futamgyőztesként jutott elődöntőbe.



A 3000 méteres női váltó Bácskai, Jászapáti, Kónya és Sziliczei-Német Rebeka összeállításban lépett jégre. A magyar négyes a kínai és holland kvartett mögött harmadik lett a briteket megelőzve, így nem került a legjobb nyolc közé.



Szombaton az 500 és 1500 méter végcsatározásait, valamint a női és a férfi váltó elődöntőjét rendezik.



Az ötkarikás játékokra nyolc-nyolc férfi és női váltó jut ki. Az egyéni számokat illetően 500 és 1000 méteren 32, 1500 méteren pedig 36 fős lesz az ötkarikás mezőny, amely úgy alakul ki, hogy minden versenyző három legjobb eredménye számít a kvalifikációs pontversenybe. Újdonság lesz, hogy az eddig csak vk-viadalokon szereplő, a magyaroknak két vk-aranyérmet hozó vegyesváltó bemutatkozik az olimpia műsorán. Az indulási jog kivívásához nem elég a legjobb nyolc között zárni a számban, az is kell, hogy az adott ország mindkét nemnél legalább két egyéni indulási jogot szerezzen.



A pekingi vk-nyitány után egy héttel a japán Nagoja lesz a házigazda. A harmadik állomásnak Debrecen ad otthont november 18. és 21. között, majd a hollandiai Dordrechben zárul a vk-sorozat november 25. és 28. között.

Borítókép: twitte.com/ISU Speed Skating