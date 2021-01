A svájci Lara Gut-Behrami nyerte szombaton a női alpesi sízők világkupa-sorozatának garmisch-partenkircheni szuperóriás-műlesikló futamát.

A szakági világkupában vezető 29 éves síző idénybeli harmadik, pályafutása 29. vk-sikerét aratta. Ebben a szezonban a legutóbbi két, St. Anton-i és crans-montanai szuper-G-versenyt is ő nyerte. Sikerével a svájci versenyző feljött az összetett világkupa második helyére.

