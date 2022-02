Hamarosan Kékesi Márton a magyar csapat zászlóvivője is bemutatkozik a XXIV. Téli Olimpiai Játékokon Pekingben. A DVTK első téli olimpikonját a megnyitóünnepségről, az eddigi benyomásairól és a verseny előtti várakozásairól kérdeztük.

- Első diósgyőri sportolóként vihetted a magyar zászlót Tóth Zita-, alpesi síző társaddal a megnyitóünnepségen, hogyan élted meg?

- Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy engem választottak, és egyben felemelő érzés, hogy az olimpia legmonumentálisabb eseményen vihettem a magyar zászlót. Nagy dolog volt végig sétálni a híres Madárfészek Stadionban úgy, hogy közben az egész világ ránk figyelt. Az, hogy nem csak egyedül, hanem a sízőtársammal Zitával együtt vihettük a zászlót még különlegesebbé tette az élményt.

- Milyen a hangulat és az élet az olimpiai faluban?

- Nincs akkora szabadság érzet, de a kínaiak nagyon segítőkészek mindenhol akármiről legyen szó. Mindig integetnek és mosolyognak, ami megmelegíti a szívünket ebben a buborékban. A faluban sok-sok síző barátom van a világ minden tájáról, ami még élvezetesebbé teszi az ittlétet. Az olimpiai falu jól felszerelt, van két konditerem, egy nagy étterem, egy gyorsétterem, korház, rekreációs hely és szurkolói zóna is.

- Közel két hete vagy már Pekingben, milyennek érzed a kint elvégzett munkát?

- Az elején nehéz volt átallni az itteni időre. Legfőképpen az agresszív havat volt nehéz megszokni, többen is küzdöttek vele. Emiatt máshogy kell élezni a sít, és a technikai hiba is drasztikusabb lehet síelés közben.

- Hogyan néz ki vakszolás erre a speciális hóra, és ki végzi ezt?

- Minden edzés után én vakszolom és élezem a símet, egyszóval saját magam szervizembere vagyok. Sok munkám van egy nap, amit meg kell csináljak. Ez is egy külön tudomány. Úgy kell csinálnom a símet, hogy nagyon tiszta legyen az éle. Ha már kicsit is sorjás, akkor már túl durva és agresszív lesz.

- Rendeztek már több alpesi sí számot, köztük magyar vonatkozásúakat is, mik a benyomásaid ezekről?

- Az olimpián mindig vannak meglepetések. Sokszor éppen a legjobb versenyző szokott hibázni, mint például az amerikai Mikaela Shiffrin, aki kiesett mindkét favorit számban. Zita az óriás-műlesiklásban kiesett, de a szlalomban szép eredménnyel leért, ami példaértékű lehet sok magyar számára. Biztosan tudott volna ettől még jobbat is, de nagy nyomás alatt versenyzett az első olimpiáján. Büszkék vagyunk rá. A férfiaknál eddig az alpesi kombináció száma hozott nagy meglepetést, mert csak 27 indulóból 17-en értek célba, ami azt jelenti, hogy nagy lehetőség volt, de egyúttal sajnálatos is, hogy kikopóban van ez az alpesi szakág. Itt jó eséllyel lehetett jó helyezést elérni, amit Szőllősi Barnabás remek két futamával meg is ragadott, és hatodik lett izraeli színekben. Ez igazán fantasztikus eredmény tőle. Én ebben a számban nem kvalifikáltam magam. A kvóta szabályt a sí szövetség diktálta, ahol a technikai számokban kellett megfeleljünk. Az olimpia után lehet majd újra önállóan építkezni.

- Térjünk át rád, milyen érzésekkel várod a vasárnapi óriás-műlesiklást, a bemutatkozó számod?

- Már nagyon varom a versenyt, de kellenek a napok a ráhangolódásra. Egyre többet gondolok a verseny érzésére, többször is lejátszódik bennem a versenyzés a pályán. Ilyenkor van izgalom bennem, de egyébként nem célom, hogy rástresszeljek. Úgyis a rajt előtti pillanat számít nálam.

Kékesi Márton február 13-án magyar idő szerint hajnalban mutatkozik be a pekingi téli olimpián, ahol szeretne jobban teljesíteni, mint a 2018-as játékokon és, ha harmincon belül tudna végezni azzal már nagyon elégedett lenne, de elsősorban méltóképpen szeretné képviselni Magyarországot és a DVTK-t.

Kékesi Márton olimpiai programja



Február 13 - óriás-műlesiklás

Első futam 3:15

Második futam 6:16

Február 16 - szlalom

Első futam 3:15

Második futam 6:16

Forrás és képek: dvtk.eu