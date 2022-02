Visszalépés miatt a hódeszkás Kozuback Kamilla szombaton rajthoz állhat a pekingi olimpián a slopestyle selejtezőjében.

A Magyar Olimpiai Bizottság pekingi stábjától kapott pénteki tájékoztatás szerint a versenyző edző-édesapját, Kozuback Jeremy Davidet értesítették, hogy slopestyle-ban egy előzetes induló visszalépett, így a magyar hódeszkás szerepelhet ebben a számban is.



A slopestyle selejtezőjét magyar idő szerint szombaton 3.45-kor, a döntőjét vasárnap 2.30-kor rendezik.









A Calgaryban született, 17 éves Kozuback Kamilla - akinek édesanyja magyar, édesapja pedig kanadai - az első magyar hódeszkás, aki olimpián indulhat. Eredetileg félcsőben szerzett kvótát, de most slopestyle-ban is szerepelhet.

A mostani lehetőség egyben azt is jelenti, hogy Kozuback lesz az első magyar, aki a pekingi olimpián rajthoz áll, mivel a rövidpályás gyorskorcsolyázók szombaton, magyar idő szerint délben kezdik meg szereplésüket.

