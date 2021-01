Nem rendeznek a hétvégén alpesisí-világkupa versenyeket Kitzbühelben, mert a közeli Jochberg településen - valószínűleg 17 esetben - felbukkant a koronavírus brit mutációja.

A szervezők biztonsági okokból hozták meg ezt a döntést, amelyet Sebastian Kurz osztrák kancellár és Rudolf Anschober egészségügyi miniszter is támogatott.



A kitzbüheli járásban most PCR-teszteket végeznek, s amennyiben nem tapasztalnak "rendellenességeket", a jövő hétvégére kiírt vk-futamokat már megtarthatják.



Kitzbühelben jelenleg tíz fertőzött van, Jochbergben pedig 24.



A Nemzetközi Síszövetség (FIS) közösségi oldalán később közölte, a műlesiklók egy másik ausztriai helyszínen, Flachauban versenyeznek majd szombaton és vasárnap.



Kitzbühel eredetileg a svájci Wengen helyére ugrott be rendezőként. Jövő hétvégén két lesikló mellett egy szuperóriás-műlesikló verseny szerepel az ausztriai programban.

