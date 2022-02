A férfiak 1500 és a nők 1000 méteres számával folytatódik szerdán a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók számára a pekingi téli olimpia, amelyen rajthoz áll Tóth Zita műlesiklásban és Kozuback Kamilla hódeszkás félcsőben.

Ahogy Bánhidi Ákos, a magyar short track válogatott edző-menedzsere az MTI-nek kedden elmondta, a férfiak egészen bizonyosan túlteszik magukat a hétfői 1000 méteres döntő eseményein, amelyben Liu Shaoang úgy lett harmadik - és szerezte meg Magyarország történetének első egyéni olimpiai érmét -, hogy a célvonalon elsőként áthaladó testvérét, Liu Shaolin Sándort kizárták, és a teljes mezőny végére sorolták. Korábban Krueger John-Henryt - aki ebben a számban amerikai színekben ezüstérmes volt négy éve - a negyeddöntőben zárták ki, de ő Liu Shaolinnal ellentétben nem kapott sárga lapot, ezért a 14. sorolták.



"Ezek a fiúk profik. Túlteszik magukat a történteken. Tudják, érzik, hogy mellettük vagyunk, fogjuk a kezüket. Ők magukban pedig lerendezik a történteket. Azt ők is látják, hogy erősek a mezőnyben, és jó formában vannak. Persze, ami hétfőn történt, azt nem lehet egycsapásra elfelejteni, de szerdán már új verseny jön" - mondta Bánhidi.



Az edző-menedzser kiemelte, hogy a világkupa-sorozatban férfi 1500 méteren a három magyar nem áll olyan előkelő helyeken, mint a másik két, rövidebb számban, ugyanakkor most egy nap csak egy versenyre kell figyelniük, nincs napi 5-7 jelenésük, és ez segíthet nekik.

A vegyesváltóval szombaton bronzérmes Jászapáti Petra - aki 500-on hétfőn hetedik lett - és Kónya Zsófia (21.) ezúttal 1000 méteren szerepel. Előbbi 17., utóbbi pedig 23. volt a vk-ban. A válogatott kedden edzést tartott a Fővárosi Fedett Stadionban, azonban az előző napon sokat versenyzők, a két Liu és Jászapáti pihenő napot kapott.



Szerdán rajthoz áll műlesiklásban Tóth Zita alpesi síelő, aki hétfőn óriási-műlesiklásban kiesett a meredek, jeges lejtőn. Tóth Zita - aki a pénteki megnyitón Kékesi Mártonnal együtt zászlóvivő volt - az MTI-nek elmondta, műlesiklásban jobb, mint óriás-műlesiklásban, nagyobbak is az elvárásai magával szemben, szeretne a top 30-ba beférni.



Az első magyar hódeszkás olimpikon, Kozuback Kamilla ezúttal félcsőben szerepel, miután szombaton - a tartaléksorból beugorva - a 28. lett a slopestyle selejtezőjében.



Amint terapeuta édesapja, Jeremy Kozuback az MTI-nek elmondta: Kamilla eredetileg félcsőben szerzett olimpiai kvótát, és szemben a slopestyle-lal, most több lehetősége volt edzeni, emiatt nyugodtabban várja a rajtot, mint szombaton, amikor összesen három órát tudott tréningezni a borzasztóan nehéz pályán. Ráadásul félcsőben régebb óta is versenyez, igaz, a koronavírus-helyzet miatt olykor hónapok estek ki az elmúlt két szezonban.



"Kamilla napról napra optimálisabb állapotban van, és jót tett neki, hogy tapasztalatot szerzett szombaton, így nagyon várja a szerdai félcsőt" - tette hozzá.

A pekingi téli olimpia szerdai programja (éremosztás 6 számban):



alpesi sí (1):

NŐI MŰLESIKLÁS (Tóth Zita) 3.15 és 6.45

curling:

férfi selejtező: Dánia-Kanada, Egyesült Államok-Orosz csapat, Norvégia-Svájc, Kína-Svédország 13.05

északi összetett (1):

egyéni normálsánc 9.00, 10 KM-ES SÍFUTÁS 12.00

hódeszka (1):

női félcső selejtező (Kozuback Kamilla) 2.30, női krossz selejtező 4.00, férfi félcső selejtező 5.30, NŐI KROSSZ KIESÉSES SZAKASZ ÉS DÖNTŐ 7.30

jégkorong:

férfiak, csoportmérkőzések:

B csoport, 1. forduló: Orosz csapat-Svájc 9.40, Csehország-Dánia 14.10

rövidpályás gyorskorcsolya (1):

férfi 1500 m negyeddöntő (Krueger John-Henry, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor), női 1000 m selejtező (Jászapáti Petra, Kónya Zsófia), férfi 1500 m elődöntő, női 3000 m-es váltó elődöntő, FÉRFI 1500 M DÖNTŐ 12.00

síakrobatika (1):

FÉRFI BIG AIR DÖNTŐ 4.00

szánkó (1):

FÉRFI KETTES, 1. ÉS 2. FUTAM 13.20

Borítókép: GettyImages