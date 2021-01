A francia Alexis Pinturault győzelmét hozta pénteken az alpesi sízők világkupa-sorozatába tartozó adelbodeni férfi óriás-műlesikló futama.

A szezon egyik leglátványosabb és legnehezebb óriás-műlesikló viadalán - amelyet a koronavírus-járvány miatt a megszokott 15 ezer néző helyett zárt kapuk mögött rendeztek - az első futam után az összetettben vezető, Alta Badián győztes francia Alexis Pinturault állt az élen, közel egy másodperces előnnyel.



A versenyzők a második futamban is tökéletes pályán és kifogastalan időjárási körülmények között csúszhattak, sokáig az osztrák Roland Leitingeré volt a legjobb idő. A dobogóért harcolók aztán folyamatosan múlták felül nemcsak Leitinger idejét, de egymásét is: a harmincadikként induló Pinturault a második menetben is a leggyorsabb volt, így elsőségéhez kétség sem férhetett.



Második helyen a horvát Filip Zubcic zárt több mint egy másodperces hátránnyal, míg a dobogó harmadik fokára az első futam után még második, a szakági pontversenyben vezető svájci Marco Odermatt állhatott fel.



Pinturault pályafutása 32. vk-győzelmével növelte előnyét az összetettben az ezúttal bravúros negyedik helyet szerző, elsősorban a gyors számokra specializálódott norvég Aleksander Aamodt Kildével szemben.

Eredmények:

1. Alexis Pinturault (francia) 2:18.26 perc (1. futam: 1:09.94 perc/2. futam: 1:08.32 perc)

2. Filip Zubcic (horvát) 2:19.30 (1:10.91/1:08.39)

3. Marco Odermatt (svájci) 2:19.37 (1:10.90/1:08.47)

A szakági vk állása 5 verseny után (még 5 van hátra): 1. Odermatt 350 pont, 2. Pinturault 340, 3. Zubcic 288

Az összetett vk állása 15 verseny után (még 23 van hátra): 1. Pinturault 575 pont, 2. Aleksander Aamodt Kilde (norvég) 515, 3. Odermatt 451

Borítókép: facebook/Alta Badia