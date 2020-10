A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) pénteken elutasította Alekszandr Zubkov orosz bobos fellebbezését, így érvényben marad kétéves eltiltása.

A CAS helybenhagyta a nemzetközi sportági szövetség 2019 januári döntését, amellyel négy orosz bobost - köztük Zubkovot - eltiltott két évre, mivel részt vettek az államilag támogatott, rendszerszintű doppingolásban.



A CAS egyúttal a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) négyéves eltiltást kérő fellebbezését is elutasította, azaz a vétkesek büntetése decemberben lejár.



Zubkov 2014-ben az orosz csapat zászlóvivője volt a hazai rendezésű, szocsi téli olimpia nyitóünnepségén, majd párosban és négyesben is aranyérmes lett, de a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 2017 novemberében megfosztotta az elsőségtől, mert a versenyző érintett volt az orosz doppingbotrányban. Később csapattársáról, Alekszej Vojevodáról is ez derült ki.



Kettesbobban így a Beat Hefti, Alex Baumann svájci páros, négyesben pedig az Oskars Melbardis, Daumants Dreiskens, Arvis Vilkaste, Janis Strenga alkotta lett csapat lépett elő hivatalosan is győztessé.

Borítókép: Adam Pretty/Getty Images