Sokan nem szívesen teszik ki a lábukat a téli hidegben. Nem mindenki van ezzel így. Mata-Iszály Kinga kimondottan szereti a hideget, és elhatározta, hogy valóra váltja álmát: kutyaszántúrára készül.

Benevezett a Fjallraven Polar versenyére, amelyen 300 kilométert tesznek meg a versenyzők a hófödte norvég hegyek között, öt napon keresztül, a sokszor mínusz 30 fokos hidegben egy kutyaszánon.

A verseny lehetőséget nyújt, hogy lelkes amatőrök is kipróbálhassák, milyen lehet az, amikor napokon keresztül a kutyák és az emberek egymásra vannak utalva, miközben gyönyörű hófödte tájakon száguldoznak, és rengeteg közös élményt gyűjthetnek.

A 28 éves fiatal nő minden nap edz, hogy bírja a versenyt. Ebben legjobb segítőtársa örökbefogadott kutyája, Jarvis. Bár a hűséges barát nem indul a versenyen, Kingának nem is lehetne jobb edzőtársa.

Az induláshoz azonban nem elég a jó erőnlét, a nevezők szavazás alapján szereznek esélyt az indulásra, régiónként csak egy embernek van esélye.

Így Kinga egyedüli magyarként venne részt a versenyen, és bár a szavazás december 12-ig tart, minden segítségre szüksége van, ugyanis nem önző érdekek vezérlik. Ha kijut, a szavazatai számának megfelelő összeggel támogat két fajtamentő egyesületet, ezzel is felhívva a figyelmet az állatmentők munkájára és arra, hogy aki teheti, vásárlás helyett inkább fogadjon örökbe.



Ezen a linken te is szavazhatsz rá: csak kattints a Vote gombra, majd jelentkezz be a Facebookkal!

Íme Kinga és Jarvis: