Liu Shaoang révén egy bronzérmet szereztek a magyarok hétfőn, a pekingi téli olimpia harmadik versenynapján.

A rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott kiválósága 1000 méteren állhatott fel a dobogó harmadik fokára azok után, hogy a jégen testvére, Liu Shaolin Sándor haladt át elsőnek a célvonalon a döntőben, őt azonban a videózás után két szabálytalanság miatt sárga lappal kizárták, így a teljes mezőny legvégére sorolták.

A fiatalabb Liu fivér harmadik helyével ez az első téli olimpia, amelyen a magyarok több érmet nyertek - szombaton a vegyes váltó szintén harmadik lett -, illetve ebben a sportágban ez az első magyar egyéni dobogós helyezés.



Krueger John-Henryt a negyeddöntőben kizárták és a 14. helyen fejezte be a számot. A győzelem így a hazai közönség előtt szereplő Zsen Ce-vejé lett.



A nőknél az 500 méter küzdelmeit rendezték, Jászapáti Petra a hetedik helyen végzett, a dobogó legfelső fokára pedig - címét megvédve - az olasz Arianna Fontana állhatott, megelőzve a favoritnak tartott holland Suzanne Schultingot.



Alpesi síben két számban is olimpiai bajnokot avattak: a vasárnapról elhalasztott férfi lesiklást a svájci Beat Feuz nyerte, míg a nők óriás-műlesiklásában a mindkét futamban magabiztosan teljesítő svéd Sara Hector örülhetett.



A női gyorskorcsolyázók 1500 méteres távján a holland Ireen Wüst több rekordot is megdöntött győzelmével: 35 évesen és 312 naposan minden idők legidősebb gyorskorcsolyázó olimpiai bajnoka lett, ráadásul ő lett az első sportoló, aki öt olimpián tudott egyéni aranyérmet szerezni. Wüst összesen hatodik ötkarikás bajnoki címét ünnepelhette, amivel minden idők negyedik legeredményesebb téli olimpikonjává lépett elő.



Férfi slopestyle-ban a négy éve ezüstérmes kanadai Max Parrot örülhetett, a műkorcsolyázók csapatversenyében a várakozásoknak megfelelően orosz diadal született, a sílövők között - némi meglepetésre - a német Denise Herrmann volt a legjobb, míg a most bemutatkozott síugró vegyes csapatverseny a szlovénok győzelme mellett a kizárásokról is szólt: összesen négy versenyzőt, közte a végső győzelemre is esélyes német csapat egyik tagját zárták ki szabálytalan ruha miatt.

Borítókép: MTI/Kovács Tamás