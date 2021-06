Az Üllői úton épülő multifunkciós csarnokban bonyolítják le a 2024-es, budapesti műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokságot, melynek rendezését múlt csütörtökön nyerte el Magyarország.

"Be fog mutatkozni jeges esemény szempontjából az új multifunkcionális csarnok, amely az Üllői úton épül. Ott beépített hűtőberendezések lesznek, így nem kell mobiljeget csinálni. Nyilván a kontinensviadal előtt azért tartunk majd főpróbát" - fogalmazott az M4 Sport sporthíradójában a 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokságra épülő létesítményről Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöke.



A sportvezető arról is beszámolt, hogy sok jelentkező volt, így nagy verseny alakult ki a kontinensviadal rendezéséért. Ahogy fogalmazott, minden követ meg kellett mozgatni, hogy a magyar főváros nyolcadszor is otthont adhasson a sportág Eb-jének.

