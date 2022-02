A Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Krueger John-Henry, Nógrádi Bence összeállítású férfi rövidpályás gyorskorcsolya váltó egy elhibázott váltás miatt lemaradt az A döntőről, így nem védheti meg a címét a pekingi téli olimpián.

A 19 éves Nógrádi most mutatkozott be az olimpián, és negyedik helyről kezdte a körözést. A magyarok teljesen más ütemben váltottak féltávig, mint a riválisok, de ez a negyedik pozíciót nem befolyásolta. Féltávnál azonban már az ellenfelek ritmusában váltott a magyar staféta is, húsz körrel a vége előtt először elmozdult a sereghajtó pozícióból, de hamar visszacsúszott oda. A futam magyar szempontból 12 körrel a vége előtt eldőlt, amikor Krueger váltotta volna Nógrádit, ám nem értették meg egymást, így a csapat pillanatok alatt egy kanyar hátrányba került. A folytatásban már nem volt esély felzárkózni. A szerdai B döntőben Japán és Hollandia lesz a magyarok ellenfele.



A férfi 500 méter selejtezője viszont jól sikerült, mivel a Liu fivérek futamgyőztesként, míg Krueger futammásodikként lépett a vasárnapi folytatásba. Ami mégis kissé aggasztó, hogy a vártnál gyengébb időeredmények miatt a magyarok majd csak a kedvezőtlenebb, hármas és négyes pozícióból rajtolhatnak, aminek nagy jelentősége van a sprinttávon.

Jászapáti Petra egészen a kisdöntőig menetelt 1000 méteren, összesítésben pedig nyolcadikként végzett. A számot a címvédő holland Suzanne Schulting nyerte rajt-cél győzelmet aratva.

A hollandok nagy pályán már nem örülhettek, mert Patrick Roest kikapott 10 000 méteren a világcsúcsot elérő Nils van der Poeltól, így a magyar felmenőkkel rendelkező svéd gyorskorcsolyázó második aranyát nyerte Pekingben. Akárcsak a sílövők női sprint számában hibátlan lövészetének köszönhetően hasonló fölénnyel diadalmaskodó norvég Marte Olsbu Röiseland.

A pénteki nap egyik szenzációja a hódeszkázás koronázatlan királyának számító Shaun White utolsó fellépése volt. A félcsőben háromszor győztes, a pekingi játékok után visszavonuló amerikai versenyzőnek ötödik olimpiáján be kellett érnie a negyedik hellyel, a győzelmet két ezüst után a japán Hirano Ajumu szerezte meg.

Sífutásban Iivo Niskanen győzött a klasszikus stílusú 15 kilométeren, amelyen Kónya Ádám a 80. helyen végzett. Alpesi síben a svájci Lara Gut-Behrami diadalmaskodott női szuperóriás-műlesiklásban, míg férfi szkeletonban a német Christopher Grotheer lett az aranyérmes.

