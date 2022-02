Bánhidi Ákos, a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott edző-menedzsere szerint a csapat még nem rajtra kész a pekingi olimpián, de most jönnek azok a napok, amikor a versenyzők csúcsformába kerülnek.

Az MTI-nek a helyi idő szerint kedd esti edzés után elmondta, míg négy éve Phjongcshangba két héttel a verseny előtt ki tudtak utazni, addig most Pekingben egy hét áll a rendelkezésre a helyszínen, és ennek elsőszámú oka a koronavírus-járvány.



"Más típusú edzések kellenek, de most már a sebességre és a gyorsulásra, illetve a tempóváltásokra kell figyelni a szombati rajtig. Eddig fáradtak voltak a lábak, most már nem annyira" - nyilatkozott Bánhidi.



Hozzátette: a lengyel csapattal vannak egy szálláson, és közülük már többen elkapták a koronavírust, kedden derült ki például, hogy legjobbjuk, Natalia Maliszewska is pozitív tesztet produkált.



"Nagyon vigyázunk az épületben, hogy ne találkozzunk velük. Ez egy ilyen időszak, mindenki óvatos" - fogalmazott.



A férfi váltóval négy éve olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor elmondása szerint már izgul a rajt miatt, de sokszor a napi koronavírustesztelések miatt is.



"Minden negatív teszteredménynek örülünk, és már várjuk a versenyeket, jobb arra figyelni, készülni. Örülök, hogy lassan a testvérem is csatlakozhat hozzánk" - jegyezte meg Liu Shaolin, akinek öccse, Liu Shaoang a múlt héten fennakadt a koronavírusteszten, és ezért csak közép-európai idő szerint kedden este utazhat Pekingbe. Így - ha átesik a szokásos procedúrán és nincs semmi probléma -, akkor leghamarabb csütörtökön edzhet együtt a többiekkel.



A 2018-ban még amerikai színekben olimpiai ezüstérmes Krueger John-Henry kiemelte, hogy minden olyan a Fővárosi Fedett Stadionban, mint az októberi világkupán, csak a verseny emblémája más.



"A jég ugyanolyan, a palánk, az aréna, és akkor is csak meghívott szurkolók lehettek jelen, mint ahogy most. Szeretném a magam javára fordítani, hogy van olimpiai tapasztalatom, és nem kell feszülten várni a kezdést. A hátralévő néhány nap még jól jön mindenkinek" - mondta.



Jászapáti Petra a megérkezés után eleinte nagyon fáradt volt, de már sokkal jobban érzi magát.



"Végre a sebességre figyelünk edzésen, és ez már sokkal élvezetesebb. Finomítunk, könnyítünk a munkán, és így készen leszünk a rajtra" - jegyezte meg.



A kedd esti edzésen a Fővárosi Fedett Stadionban a magyarok - Liu Shaolin Sándor, Krueger John-Henry, Nógrádi Bence, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia és a két tartalék, Tiborcz Dániel, Sziliczei-Német Rebeka - együtt gyakoroltak cseh és francia korisokkal.



"Ez így mindenkinek jó, nekik is, nekünk is. Ismerjük őket, a barátaink" - tette hozzá Bánhidi.

Borítókép: MTI/kovács Tamás