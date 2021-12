A kínai szervezők sajnálatukat fejezték ki, amiért az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) játékosai mégsem lehetnek ott a jövő évi pekingi téli olimpián.

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Huang Csun, a helyi szervezőbizottság járványügyi osztályának igazgató-helyettese úgy fogalmazott, nagyon sajnálják, hogy az NHL-játékosok a koronavírus-járvány miatt nem utazhatnak el az ötkarikás játékokra. Hozzátette, biztos benne, hogy az óvintézkedések hatékonyak lesznek és megvédik majd a résztvevő sportolókat.



"Szilárd meggyőződésünk, hogy a megelőző intézkedések csökkenthetik a fertőzés terjedésének kockázatát, és biztosíthatják a sportolók és más személyek egészségét, miközben garantálják a versenyek megrendezését és a kínai emberek biztonságát is" - mondta.



Az NHL vezetői négy hónappal ezelőtt jelentették be, hogy engedélyezik a jégkorongozók olimpiai szereplését, de szerdán visszavonták döntésüket, mert már ötven alapszakasz-mérkőzést kellett elhalasztani koronavírusos megbetegedések miatt. A liga előrehozta a karácsonyi szünetet, jövő hétfőig nem rendeznek meccseket, az elmaradt találkozókat pedig a téli olimpia idején pótolják.



Luc Tardif, az olimpiai hokitornát szervező Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) elnöke azt mondta, csalódott, de megérti a döntést.



"Megdöbbentő volt látni, hogy a koronavírus-járvány milyen hatással volt az NHL versenynaptárára szinte egyik napról a másikra. Megértjük, hogy a játékosok egészségének és biztonságának érdekében ez volt a lehető legjobb döntés" - nyilatkozta.



A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) is csalódottságának adott hangot.

Kanada és az Egyesült Államok kizárólag NHL-játékosokból álló csapatot küldött volna Kínába, de a szerdai döntéssel Svédország, Finnország, Oroszország, Németország és Csehország válogatottja is nehéz helyzetbe került.

A pekingi játékokon a férfi hokitorna február 9-én rajtol, a döntőt 20-án, a zárónapon játsszák.

Borítókép: Twitter.com/NHLPA