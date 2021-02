Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke a 2018-as phjongcshangi 19 magyar indulóhoz hasonló létszámra számít a pontosan egy év múlva kezdődő pekingi téli ötkarikás játékokon.

A sportvezető az M1 aktuális csatornának csütörtökön azt mondta, a MOB egyelőre nem készített pontos prognózist a várható létszámmal kapcsolatban, ugyanakkor érzése szerint a három évvel ezelőttivel megegyező számú magyar sportoló kijutására van esély.



"Ez a szám akkor duplázódhat meg, ha valamelyik jégkorong-válogatottunk megszerzi a kvalifikációt. Erre a lányoknak van több esélyük, de mindkét csapatnak drukkolunk" - mondta Kulcsár Krisztián, megemlítve, hogy a magyar válogatottnak legutóbb az 1964-es innsbrucki olimpiára sikerült kijutnia ebben a sportágban.



A MOB első embere kijelentette, folyamatosan kapcsolatban vannak a szervezőbizottsággal és a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, a pekingi felkészülésben minden a tervek szerint halad, nekik egyelőre az a feladatuk, hogy a kvalifikációs erőfeszítésekben segítsék a sportolókat.

Kiemelte, vannak olyan sportágak, amelyekben már zajlik a kijutásért folytatott küzdelem, ugyanakkor vannak olyanok is, amelyekben a pandémia miatt van némi csúszás.

"Nem téli ország vagyunk, sok sportág van, ahol az itthoni körülmények az élversenyzőkéhez képest nem adottak" - fejtegette a MOB elnöke. Hozzátette, a Phjongcshangban a magyar sport első téli aranyérmét megszerző rövidpályás gyorskorcsolyázókra nem szeretnének a már meglévőnél is nagyobb terhet rakni, de nagyon örülnének, ha ismét érmet, érmeket tudnának szerezni.



A többi sportággal kapcsolatban elmondta, nagyon bíznak Vörös Virág síugró kijutásában, valamint a curling vegyespáros csapatnak is lehetnek esélyei, ugyanakkor utóbbi sportágban "őrült nehéz" a kvalifikáció.

"Azt kívánom, hogy legyen olyan sportágban egy meglepetés kijutónk, ahol utoljára nagyon régen vagy még soha nem szerepeltünk téli olimpián" - jelentette ki Kulcsár Krisztián.

