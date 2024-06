Vasárnapi sportműsor

Vasárnap a C és a D csoporttal folytatódik a németországi labdarúgó-Európa-bajnokság, pályára lép a végső győzelemre is nagy esélyesként számon tartott angol válogatott. UFL-döntő, öttusa vb, és a stuttgarti ATP 250-es torna fináléja is terítékre kerül.