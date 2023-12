FUTBALLPROGRAM

NB I

15. FORDULÓ

12.45: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

15.15: Diósgyőri VTK–ZTE FC (Tv: M4 Sport)

17.45: Ferencvárosi TC–Mezőkövesd Zsóry FC (Tv: M4 Sport)

NB II

17. FORDULÓ – élő eredménykövető

13.00: Budafoki MTE–Kolorcity Kazincbarcika SC

13.00: Soroksár SC–Vasas FC

13.00: BFC Siófok–Credobus Mosonmagyaróvár

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Pécsi MFC

17.00: ETO FC Győr–FC Ajka

17.00: Szombathelyi Haladás–Gyirmót FC Győr

17.00: Budapest Honvéd–BVSC-Zugló

17.00: Tiszakécskei LC–Aqvital FC Csákvár

ANGOL PREMIER LEAGUE

14. FORDULÓ

15.00: Bournemouth–Aston Villa

15.00: Chelsea–Brighton (Tv: Spíler1)

15.00: Liverpool–Fulham (Tv: Match4)

15.00: West Ham United–Crystal Palace

17.30: Manchester City–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

14. FORDULÓ

13.00: Le Havre–PSG (Tv: Match4)

15.00: Brest–Clermont

15.00: Monaco–Montpellier

15.00: Toulouse–Lorient

17.05: Lille–Metz

20.45: Olympique Marseille–Rennes

NÉMET BUNDESLIGA

13. FORDULÓ

15.30: Mainz–Freiburg (Tv: Arena4)

17.30: Bayer Leverkusen–Borussia Dortmund (Tv: Match4)

19.30: Augsburg–Eintracht Frankfurt (Tv: Match4)

NÉMET BUNDESLIGA 2.

15. FORDULÓ

13.30: Hertha–Elversberg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

14. FORDULÓ

12.30: Lecce–Bologna (Tv: Sport2)

15.00: Fiorentina–Salernitana (Tv: Sport2)

15.00: Udinese–Verona

18.00: Sassuolo–Roma (Tv: Sport2)

20.45: Napoli–Internazionale (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

15. FORDULÓ

14.00: Mallorca–Alavés (Tv: Spíler2)

16.15: Almería–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Sevilla–Villarreal (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

17. FORDULÓ

17.00: Topolyai SC–Radnicski Nis

FUTSAL

BAJNOKOK LIGÁJA, ELITKÖR

3. FORDULÓ

C-CSOPORT (LISSZABON)

16.00: Haladás VSE–KMF Loznica-Grad 2018 (szerb)

19.30: Sporting CP (portugál)–Anderlecht (belga)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

13. FORDULÓ

19.00: Houston Texans–Denver Broncos

19.00: New England Patriots–Los Angeles Chargers

19.00: New Orleans Saints–Detroit Lions (Tv: Arena4)

19.00: New York Jets–Atlanta Falcons

19.00: Pittsburgh Steelers–Arizona Cardinals

19.00: Tennessee Titans–Indianapolis Colts

19.00: Washington Commanders–Miami Dolphins

22.05: Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers

22.25: Los Angeles Rams–Cleveland Browns

22.25: Philadelphia Eagles–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.20: Green Bay Packers–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

ATLÉTIKA

8.00: valenciai maratoni (Tv: Eurosport2)

CSELGÁNCS

9.00: Grand Slam-verseny, 2. nap, Tokió (Tv: Sport1)

GOLF

PGA TOUR

17.30: Hero World Challenge, Bahama-szigetek, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.00: UTE–Dunaújvárosi Acélbikák

17.30: FEHA19–DVTK Jegesmedvék

18.30: DEAC–FTC-Telekom

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG (DÁNIA, NORVÉGIA, SVÉDORSZÁG)

CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

A-CSOPORT (GÖTEBORG)

15.30: Horvátország–Kína

18.00: Szenegál–Svédország

E-CSOPORT (HERNING)

18.00: Románia–Szerbia

20.30: Chile–Dánia

3. FORDULÓ

C-CSOPORT (STAVANGER)

18.00: Grönland–Ausztria

20.30: Norvégia–Dél-Korea (Tv: M4 Sport)

G-CSOPORT (FREDERIKSHAVN)

15.30: Ukrajna–Kazahsztán

18.00: Brazília–Spanyolország (Tv: M4 Sport+)

FÉRFI EURÓPA-KUPA

3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

14.00: FTC-Green Collect–BSV Bern (svájci) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

15.30: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport+)

NŐI NB I

17.00: TARR KSC Szekszárd–Sopron Basket

17.30: DVTK Hun-Therm–SERCO UNI Győr

18.00: NKA Universitas Pécs–Vasas Akadémia

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

15.00: Dág KSE–MÁV Előre Foxconn

17.00: GreenPlan-VRCK–DEAC

17.00: Fino Kaposvár–Pénzügyőr SE

17.00: Dunaújvárosi KSE–MAFC-BME

18.00: Vidux-Szegedi RSE–Kecskeméti RC

SZNÚKER

UK CHAMPIONSHIP, YORK

13.45: döntő (Tv: Eurosport2)

21.15: döntő (Tv: Eurosport1)

TÉLI SPORTOK

VILÁGKUPAVERSENYEK

Alpesi sí

18.45 és 20.15: férfi óriás-műlesiklás, Beaver Creek (Tv: Eurosport1)

Északi összetett

8.50: férfi ugrás, HS140, Lillehammer (Tv: Eurosport1)

11.25: férfi sífutás, Lillehammer (Tv: Eurosport1)

Hódeszka

10.40: krossz csapatverseny, Les Deux Alpes (Tv: Eurosport2)

Sífutás

9.50: női 4x7.5 km-es váltó, Gällivare (Tv: Eurosport1)

12.00: férfi 4x7.5 km-es váltó, Gällivare (Tv: Eurosport1)

Sílövészet

15.45: férfi üldözőverseny, Östersund (Tv: Eurosport1)

Síugrás

16.45: férfiverseny, HS140, Lillehammer (Tv: Eurosport1)

ÚSZÁS

Nyílt vízi világkupa, egyben világbajnoki válogató, Madeira

Borítókép: Getty Images