Szombati sportprogram és fontosabb közvetítések

Kupadöntők napja a szombati, manchesteri derbi az FA-kupa döntőjében, de a német és a francai sorozatban is győztest hirdetnek. Lesz még továbbá NB II és a La Liga-záróforduló is terítékre kerül. A Száguldó Cirkusz monacói pályája pedig mindig tartogat izgalmakat, még, ha csak az időmérőhöz érkeztünk is. Jégkorong-vb Csehországból, ahol az elődöntőket rendezik, valamint Giro d'Italia.