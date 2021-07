Wout van Aert nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 11. szakaszát, az összetett élén változatlanul a címvédő Tadej Pogacar áll.

Szerdán a Sorgues és Malaucene közötti 198,9 kilométeres táv és a Mont Ventoux kétszeri megmászása várt a mezőnyre, amelyben változatlanul ott tekert a férfi mezőnyverseny összes aktív világbajnoka: a zöld trikós brit Mark Cavendish (2011 vb-aranyérmese), a belga Philippe Gilbert (2012), a portugál Rui Costa (2013), a lengyel Michal Kwiatkowski (2014), a szlovák Peter Sagan (2015, 2016, 2017), a spanyol Alejandro Valverde (2018), a dán Mads Pedersen (2019) és a címvédő francia Julian Alaphilippe.

Utóbbi végül bekerült a nap nehezen kialakult szökésébe, amely több kisebb csoportból rövid időre egy 16 fős élcsoporttá állt össze.



A Provence Óriásának becézett 1910 méter magas Mont Ventoux - amelyen 2016-ban Chris Froome emlékezetes futást mutatott be bukása után - első mászásakor szakadozni kezdett a szökevénycsoport és a főmezőny is. Elöl az utolsóként egyben maradt négyest Kenny Elissonde támadása szakította szét, egyedül Wout van Aert tudott utánaeredni, majd a belga bajnok meg is előzte és lehagyta francia riválisát, akihez holland csapattársa, a lombardiai körversenyen 2019-ben győztes Bauke Mollema csatlakozott.

Van Aert megnyerte a kiemelt kategóriás hegyet - azt követően, hogy kedden második volt a sprintbefutóban -, a lejtmenetben pedig nem tudták megszorítani, így már a két kilométeres kapuhoz érve ünnepelte, hogy 2019 és tavaly után idén is szakaszt nyert a Tour de France-on, pályafutása során immár a negyediket.



A második és a harmadik helyen a Trek-Segafredo két bringása, Elissonde és Mollema ért célba.



A mezőnyt eközben az Ineos Grenadiers húzta az emelkedőn, leszakítva több riválist, köztük a hegy derekán az összetettben második ausztrál Ben O'Connort. A dán Jonas Vingegaard támadása tovább bomlasztotta az esélyesek csoportját a hegy kopár csúcsához közeledve, és csak Pogacar tartotta a lépést vele egy rövid ideig, a sárga trikóst a lejtmenetben utolérte az ecuadori Richard Carapaz és a kolumbiai Rigoberto Urán kettőse, mindenki más lemaradt mögöttük. A cél előtt kevéssel azonban hármasuk utolérte a dán bringást, és négyen együtt értek be a célba, így O'Connor hátracsúszását leszámítva az összetett közvetlen élcsoportjában nem változtak a különbségek. Pogacar már minden riválisa előtt öt perc feletti előnnyel vezet.

A szakasz krónikájához hozzátartozik, hogy a négyszeres időfutam-világbajnok német Tony Martin feladta a viadalt, miután egy bukás miatt véresen kellett mentőautóba szállnia.

Eredmények:



11. szakasz, Sorgues-Malaucene, 198,9 km:

1. Wout van Aert (belga, Jumbo-Visma) 5:17:43 óra

2. Kenny Elissonde (francia, Trek-Segafredo) 1:14 perc hátrány

3. Bauke Mollema (holland, Trek-Segafredo) azonos idővel

4. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 1:38 p h.

5. Rigoberto Urán (kolumbiai, EF) a. i.

6. Richard Carapaz (ecuadori, Ineos Grenadiers) a. i.

7. Jonas Vingegaard (dán, Jumbo-Visma) a. i.

...15. Ben O'Connor (ausztrál, AG2R Citroën) 5:35 p h.

Az összetett élcsoportja:

1. Pogacar 43:44:38 óra

2. Urán 5:18 perc hátrány

3. Vingegaard 5:32 p h.

4. Carapaz 5:33 p h.

5. O'Connor 5:58 p h.

Csütörtökön a Saint-Paul-Trois-Chateaux és Nimes közötti 159,4 kilométeres távval folytatódik a 108. Tour de France. A mezőny összesen 3414 kilométert tesz meg, amíg jövő vasárnap célba ér a párizsi Champs-Élysées-n.

