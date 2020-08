A Giro di Lombardia egynapos olasz körversenyen rémisztő jelenet szemtanúi lehettek az olasz viadal résztvevői.

Remco Evenepoel mindössze 40 km-rel a verseny vége előtt egy völgyhídon szenvedett balesetet. A belga kerékpáros nekiment a völgyhíd korlátjának, majd átbukott fölötte és egy szakadékba zuhant. A 20 éves versenyzőt azonnal kórházba szállították, ahol kiderült, hogy az esés következtében eltörött a medencecsontja és megsérült a tüdeje is.

A Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) felkérte a Kerékpáros Antidoping Alapítványt, hogy vizsgálja meg azt a videót, amelyen látható, hogy a Deceuninck - Quick-Step sportigazgató az Il Lombardia balesete után azonnal eltávolított egy tárgyat Remco Evenepoel zsebéből. Deceuninck - A Quick-Step a Tour de France első szakaszának kezdete előtt kiadott egy nyilatkozatot, miszerint a termék egy „kis táplálkozási termékeket tartalmazó üveg”, és szükség esetén együttműködnek a CADF-el. Bramati elárulta az oalsz médiának, hogy ételt és egy rádiót távolított el Evenepoel zsebéből, hogy a versenyző kényelmesen tudjon feküdni a hordágyon.

UCI wants to know what Bramati took out of Evenepoel's pocket after his #iLombardia crash and starts an investigation https://t.co/Pfip3phYeC pic.twitter.com/nwClxZlzNQ