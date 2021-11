Veronai időfutammal zárul a jövő évi Giro d'Italia kerékpáros körverseny, amelynek első három etapját Magyarországon rendezik május 6-8-án.

A rendező RCS Sport csütörtökön jelentette be, hogy az utolsó, 21. etapon egyenkénti indítású, 17,1 kilométeres távot kell leküzdeniük a versenyzőknek.



Azt már korábban közölték, hogy a május 29-én záruló viadalon a sprinterek hét sík, a hegyimenők pedig hat szakaszon csaphatnak össze egymással. A veronai mellett lesz egy 9,2 kilométeres budapesti időfutam is, a maradék hat résztáv pedig dombos lesz, ami a hosszú szökéseknek kedvezhet.



A három magyarországi etap útvonalát múlt szerdán jelentették be hivatalosan: a Budapest-Visegrád és a Kaposvár-Balatonfüred távok között rendezik a budapesti időfutamot. A két normál szakaszon - a nyitóetapot befejező visegrádi emelkedő ellenére - mezőnyhajrát valószínűsítenek.

Az összetett éllovast illető rózsaszín trikót idén három napig viselő Valter Attila korábban arról beszélt, hogy a visegrádi a kedvenc edzőhelyszíne, és minden nap úgy kel fel, hogy a nyitóetapot megnyerve újra felölthesse a legendás Maglia Rosát.

Magyarországot korábban még egyik nagy háromhetes verseny sem érintette. A Giro 1909 óta íródó történetében eddig 13 alkalommal rajtolt a viadal Olaszországon kívül, legutóbb 2018-ban, amikor Izraelben volt a Grande Partenza.

A 2022-es Giro d'Italia magyarországi szakaszai:

1. szakasz, május 6., péntek: Budapest-Visegrád, 195 km

2. szakasz, május 7., szombat: Budapest, 9,2 km, időfutam

3. szakasz, május 8., vasárnap: Kaposvár-Balatonfüred, 201 km

Borítókép: Facebook.com/ Giro d'Italia