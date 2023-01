A fonyódi Kossuth erdőben, felhős időben rendezett ob-n körönként 45 méter szintemelkedést és számos kanyart tartalmazó, technikás pálya várta a versenyzőket. A női mezőnyben a hegyikerékpárban olimpiai, országúti mezőnyversenyben világbajnoki negyedik kiválóság a papírformának megfelelően magabiztos, közel kétperces előnnyel védte meg címét.

A sikerét egykerekezéssel ünneplő Vas nyakába 2019, 2020, 2021 és 2022 után sorozatban ötödször került az aranyérem. Ezzel változatlanul három magyar bajnoki cím tulajdonosa, mivel országúton mezőnyversenyben és időfutamban egyaránt ő viseli a bajnoki trikót.

Vasra jövő héten csapatbemutató, majd spanyolországi edzőtábor és hétvégén a benidormi világkupa-viadal vár. Két hét múlva a franciaországi Besanconban az utolsó vk-futammal hangol a világbajnokságra, Hoogerheidében az első ötbe kerüléssel már elégedett lenne.

A férfiaknál Dina Márton egyedüliként tekerte egy órán belül a hétkörös távot. A cseh ATT Investments kontinentális csapatához szerződött Dina már az első körben otthagyta riválisait, és magabiztosan diadalmaskodott.

Dér Zsolt országúti szövetségi kapitány az MTI-nek kifejtette: a lendületes, jó pályán, száraz időben rendezett verseny ideális volt. A felnőtt elitkategória mellett masters és utánpótlás-korosztályok viadalait is megtartották, mint Dér Zsolt kiemelte: a fiatalok számára is jó, hogy télen is tudnak versenyezni, ez segíti felkészülésüket az országúti szezonra.

Fotó: Tim de Waele/Getty Images