A 21 esztendős magyar bringás a szakág világkupa-sorozatában októberben Táborban és Maasmechelenben egyformán ötödik lett, ezeket követte bő egy hete a harmadik hely a namuri kontinensviadalon.

"Most már nyerni szeretnék!" - fogalmazott a közmédiának hétfőn Vas, aki tavaly második volt az Eb-n, U23-as korosztályból pedig terepkerékpár mellett hegyikerékpárból és az országútról is van érme világversenyről.

"Már sokszor álltam dobogón és voltam viszonylag közel ahhoz, hogy nyerjek. A harmadik hellyel most messze voltam a sikertől: a győztes Fem van Empel technikai problémája ellenére is visszaért az elejére és meg is tudta nyerni. Ez egy pofon volt nekem, de remélem, hogy jövőre én fogok többet fejlődni. Egyszer el fog jönni az én napom!"

Vasárnap számára kevésbé ideális, homokos részeket is tartalmazó pályán hatodik lett a cyclocross világkupában a hollandiai Beekse Bergenben. Elárulta: nem elégedett, ugyanakkor csalódott sem lehet, hiszen kisebb megfázással küzd.

Országúton annak ellenére is nagyon tetszett neki ez az esztendő, hogy elsősorban segítőszerepe van az SD Worxben, legjobb élményeiként az év eleji klasszikus egynaposokat emelte ki, ahol a végül dobogós Demi Volleringért dolgozott. Mint mondta, gyorsan és jól beilleszkedett a holland együttesbe, sokat tanult rutinos csapattársaitól és a sportigazgatóktól. Kiemelte többek között az apró részletekre odafigyelést, valamint a taktikai elemeket is.

"Eddig nem nagyon értettem, hogy mi is történik egy versenyen, most már egyre jobban látom" - hangsúlyozta az országúti viadalok kapcsán a mezőnyversenyben tavaly vb-negyedik Vas, aki úgy érzi, az egynapos viadalokon jó lehet a későbbiekben. Jövőre már jobb teljesíményt vár magától, ugyanakkor tudja: még sok edzésmunkát kell elvégeznie és versenykilométert gyűjtenie a fejlődéshez.

"Itt vagyok a legjobb helyen, hogy mindenben fejlődjek" - fogalmazott annak kapcsán, hogy két évvel, 2024-ig meghosszabbította szerződését az esztendőt a legjobb országúti World Tour-csapatként záró SD Worx-szel.

Kitért az ausztráliai Wollongongban rendezett vb-re is, amelyre nem utazott el.

"Mindenki azt nézi, hogy kihagyok egy világbajnokságot, azt viszont nem, hogy három szakágat csinálok egyszerre. Lehetetlenség elindulni az összes vb-n minden évben."

Kifejtette: a cyclocross megy neki legjobban, de nem tud választani, mindhármat szereti és élvezi, hogy tudja váltogatni a szakágakat, így elkerülve a monotonitást. Ráadásul a hosszú országúti versenyek segítenek növelni az állóképességét, ez a többi szakágban is előnyt jelenthet számára a későbbiekben. A párizsi olimpiára szeretne kijutni hegyikerékpárban, a tokiói ötkarikás játékokat - ahol negyedikként ért célba - élete élményének nevezte.

