Vas Kata Blanka bronzérmet nyert szombaton a belgiumi Namurban zajló cyclocross (terepkerékpár) Európa-bajnokságon.

A 22 fős mezőnyből hiányzott a címvédő Lucinda Brand, mivel egy hete eltört a jobb kézközépcsontja, illetve a világkupában jól teljesítő holland riválisok közül több is az U23-as korosztályban állt rajthoz. Ott volt viszont többek között a világbajnok Marianne Vos és holland honfitársa, az eddigi négy vk-futamot megnyerő Fem van Empel.



A versenynaptár legnehezebbjei közé sorolt, az elmúlt napok esőzései nyomán enyhén saras namuri pályán a tavaly ezüstérmes 21 esztendős Vas az első sorból indulhatott. Jól kapta el a rajtot, rögtön az elején az emelkedőn ott tudott maradni az élmezőnnyel az SD Worx magyar bajnok bringása, aki két vk-viadalon indult az elmúlt hetekben, mindkettőn ötödik lett.



A nehéz és meredek emelkedőket, a sár miatt technikás, döntött egyeneseket és technikás, a bukás veszélyét magában foglaló lejtőket is tartalmazó útvonalon már az elején kijött a hegyikerékpárban olimpiai negyedik Vas kiváló kerékpárkezelése a számára ideális, enyhén saras pályán. Az első kör végén Van Empellel együtt vezettek, a második körben már elhaladtak a depó bejárata mellett, amikor a nagy esélyes holland riválisnak vissza kellett fordulnia egy defekt miatt kerékpárt cserélni, ezzel több mint húsz másodpercet vesztett.



Vas két holland, Denise Betsema és a 2020-ban vb- és Eb-aranyérmes Ceylin del Carmen Alvarado társaságában haladt tovább az élen, hármasukra a hatkörös verseny derekára felért Van Empel. Előbb Betsema szakadt le négyesükről, majd az emelkedőkön az utolsó előtti körben Vas is lemaradt. Alvarado egy elcsúszás miatt vesztett időt, így az előzetesen is toronymagas favoritnak tartott Van Empel egyedül maradt az élen, és magabiztos versenyzéssel első érmeként aranyat nyert a felnőttek között húszesztendősen. Idei kilencedik versenyéből nyolcadik győzelmét ünnepelhette - egy második hely mellett -, egyúttal sorozatban az ötödik női Eb-elsőséget szerezte meg Hollandiának.



Másodikként Alvarado ért célba, a harmadik helyet pedig remek teljesítményt nyújtva Vas szerezte meg, a célegyenesben még néhány nézővel is volt ideje pacsizni.

Eredmény (a procyclingstats szakportál alapján):

nők, Európa-bajnok:

Fem van Empel (Hollandia) 50:25 perc

2. Ceylin del Carmen Alvarado (Hollandia) 22 másodperc hátrány

3. Vas Kata Blanka 36 mp h.

