Az 58 nemzet 194 kerékpárosa Edinburgh-ból indult neki a mintegy 3500 méternyi szintemelkedést tartalmazó 271 kilométeres távnak, amelynek első felében a mezőny áttekert Glasgow-ba, ahol tízszer teljesítette a rövid, de meredek utcákkal és 48 kanyarral nehezített, technikás körpályát.



Még a viadal korai szakaszában tüntetők zárták le az utat, több mint háromnegyed órás kényszerpihenőre kárhoztatva a kerékpárosokat, akik beszélgetve vagy étkezéssel, néhányan pedig a kísérőautókba ülve töltötték az időt.



A versenyen Dina Márton képviselte a magyar színeket, ő a Glasgow-ba érkezéskor már egy, a főmezőnytől leszakadt csoportban tekert, és végül nem fejezte be a vb-t, amelyen mindössze 51-en értek célba.



Az utolsó száz kilométerre érve az esélyesek sorra tempóváltásokkal rostálták meg sorukat: próbált támadni a többi között a holland Mathieu van der Poel, a címvédő Remco Evenepoel és belga honfitársa, Wout van Aert, a szlovén Tadej Pogacar és a 2019-es győztes dán Madsa Pedersen is. Az utolsó félszáz kilométerre a Glasgow fölött sötétlő felhőkből megérkezett az eső, miközben az olasz Alberto Bettiol szólóban tekert el a csoporttól, utána indult meg Van der Poel, Van Aert, Pedersen és Pogacar négyese. Bő 22 kilométer volt hátra, mikor utolérték és lehagyták az olaszt, Van der Poel pedig lendületből továbbment.



A cyclocrossban (terepkerékpár) ötszörös világbajnok holland egy kanyarban megcsúszott és elesett a nedves aszfalton, ám gyorsan felpattant és továbbment, és bár megsérült az egyik cipője, kitartott az erős üldözőhármasa előtt. Ezzel a 28 esztendős kiválóság a Milánó-Sanremo és a Párizs-Roubaix után a vb-n is diadalmaskodott idén, ez korábban egy éven belül senkinek nem sikerült. Van der Poel érdekelt lesz szombaton a hegyikerékpárosok küzdelmeiben is, így arra is van esélye, hogy egyszerre három szakágban birtokolja a világbajnokot illető szivárványszínű trikót. Érdekesség, hogy nagyapja, a francia Raymond Poulidor négyszer állhatott vb-dobogón, ám egyszer sem győzött.



A második helyet a riválisaitól az utolsó lejtmenetben elguruló Van Aert szerezte meg, míg a bronzéremért vívott sprintet Pogacar nyerte Pedersen ellen.



Az időfutamra pénteken kerül sor, míg a nők mezőnyversenyét jövő vasárnap rendezik.

Eredmény (a verseny eredményközlő oldala alapján):

férfi mezőnyverseny, Edinburgh-Glasgow, 271,1 km, világbajnok:

Mathieu van der Poel (Hollandia) 6:07:27 óra

2. Wout van Aert (Belgium) 1:37 perc hátrány

3. Tadej Pogacar (Szlovénia) 1:45 p h.

Dina Márton nem fejezte be.



Borítókép: Jean Catuffe/Getty Images