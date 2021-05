Peter Sagan nyerte a sprintbefutót a Giro d'Italia kerékpáros körverseny tizedik szakaszán, amelyen nem változott az összetett élcsoportja: Egan Bernal megtartotta a rózsaszín trikót, Valter Attila pedig maradt az ötödik helyen.

A L'Aquila és Foligno közötti 139 kilométeres, 1300 méter szintkülönbséget magában foglaló etapon egy negyedik kategóriás emelkedő várt a kerekesekre hétfőn. A terep kifejezetten alkalmas volt sprintbefutóra, így a nap négyfős szökevénycsoportját nem is engedte messzire a főmezőny, amely a BORA-hansgrohe vezetésével diktált nagy tempót és már 43 kilométerrel a befutó előtt befogta az élcsoportot. A nagy sebesség miatt több sprinter is leszakadt, és bejött a német csapat terve: a háromszoros világbajnok szlovák Sagan megelőzte a kolumbiai Fernando Gaviriát és az olasz Davide Cimolait. Ezzel átvette a sprinterek pontversenyének vezetőjét illető ciklámen trikót.



Bár a célegyenesre fordulva egy bukás miatt megszakadt a sor, mindenki a győztes Saganéval azonos időt kapott, mivel az esés az utolsó három kilométeren belül történt. Így nem változott a sorrend az összetett élcsoportjában, továbbra is Egan Bernal áll az élen, a 27. helyen beérkező Valter Attila (Groupama-FDJ) - aki három napon át viselte a kerékpársport egyik legértékesebb mezét, a Maglia Rosát - maradt az ötödik. Dina Márton a 160. pozícióban tekert át a célvonalon, ő 116. az összetettben.

Peter Sagan repaying his teams work to win a sprint finish minus a few sprinters dropped on the climbs pic.twitter.com/VnCg3TsuLL — British Cycle Sport (@VeloUK) May 17, 2021



Kedden következik az első szünnap, majd szerdán a Perugia és Montalcino közötti 162 kilométer vár a mezőnyre, amely 3479,9 kilométert teker, amíg jövő vasárnap célba ér Milánóban.

Eredmények:



10. szakasz, L'Aquila-Foligno, 139 km:

1. Peter Sagan (szlovák, BORA-hansgrohe) 3:10:56 óra

2. Fernando Gaviria (kolumbiai, UAE) azonos idővel

3. Davide Cimolai (olasz, Israel Start-Up Nation) a. i.

...27. Valter Attila (Groupama-FDJ) a. i.

...160. Dina Márton (EOLO-Kometa) 10:11 perc hátrány

Az összetett élcsoportja:

1. Egan Bernal (kolumbiai, Ineos Grenadiers) 38:30:17 óra

2. Remco Evenepoel (belga, Deceuninck - Quick-Step) 14 mp h.

3. Alekszandr Vlaszov (orosz, Asztana-Premier Tech) 22 mp h.

...5. Valter 44 mp h.

...116. Dina 1:19:10 óra h.

Borítókép: Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images