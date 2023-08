A csütörtöki 183,5 kilométeres táv végén a Pico del Buitrén hegyi befutó várt a La Vall d'Uixóból rajtoló mezőnyre, amelyben gyomorproblémákat okozó vírus miatt gyengélkedtek többen. Kényszerűségből kiszállt például a versenyből a címvédő és a nap elején még éllovas Remco Evenepoel egyik segítője, Andrea Bagioli. A belga bringás már napok óta hangoztatta, hogy nem ragaszkodik a korán megszerzett piros trikó megtartásához, ennek megfelelően az etapgyőzelemre és a megkülönböztető mez megszerzésére is sokan pályáztak. Negyven fős csoport tekert el mintegy hét percre az összetett esélyeseket magában foglaló főmezőnytől, benne több erős hegyimenő, illetve segítő is. Köztük tekert a Jumbo-Visma négy versenyzője, így a magyar bajnok Valter Attila is.



Az 1956 méter magasan található javalambrei csillagvizsgáló előtti befutóhoz vezető 10,9 kilométer hosszú, 8 százalék átlagmeredekségű Pico del Buitre lábánál 3 perc 45 másodperc volt a különbség az élboly és az esélyesek csoportja között, előbbiből öt kilométerrel a cél előtt szakadt le Valter. Nem sokkal később a támadásokra reagált csapattársa, Sepp Kuss. Az amerikai bringás a Jumbo-Visma mind a hat Grand Tour-sikeréből kivette a részét, idén ott volt mindkét korábbi háromhetesen és fontos segítője volt a végső győztes szlovén Prizmoz Roglicnak, illetve a dán Jonas Vingegaard-nak, ezúttal pedig a legerősebbnek bizonyult a hegyen, megnyerte a szakaszt, és összetettben a második helyre lépett előre. A piros trikó a másodikként célba érkező Lenny Martinezre került át, aki 20 évesen és 51 naposan a háromhetes körversenyek történetének második legfiatalabb, a Vueltát tekintve pedig a legifjabb éllovasa - a procyclingstats szakportál alapján.

Eközben az összetett esélyesek csoportjából Roglic támadott, Evenepoel pedig nem bírta a tempót. A visszacsorgó Valter egy ideig dolgozott a Jumbo-Visma kapitányaiért, akik fél percet faragtak hátrányukból a belga bajnok Evenepoellal szemben.

Valter bő négy és fél perces lemaradással a 29. helyen ért célba, az összetettben pedig a 26.

A szakasz krónikájához tartozik, hogy bukás miatt feladta a viadalt az idei első összetett éllovas, Lorenzo Milesi.



Eredmények (a Vuelta honlapja alapján):

6. szakasz, La Vall d'Uixó-Pico del Buitre, 183,5 km, hegyi befutó:

1. Sepp Kuss (amerikai, Jumbo-Visma) 4:27:29 óra

2. Lenny Martinez (francia, Groupama-FDJ) 26 másodperc hátrány

3. Romain Bardet (francia, dsm-firmenich) 31 mp h.

...18. Primoz Roglic (szlovén, Jumbo-Visma) 2:52 perc hátrány

19. Jonas Vingegaard (dán, Jumbo-Visma) azonos idővel

20. Juan Ayuso (spanyol, UAE) 2:59 p h.

21. Joao Almeida (portugál, UAE) 3:06 p h.

...23. Enric Mas (spanyol, Movistar) 3:16 p h.

24. Remco Evenepoel (belga, Soudal Quick-Step) 3:24 p h.

...27. Geraint Thomas (brit, Ineos Grenadiers) 4:17 p h.

...29 Valter Attila (Jumbo-Visma) 4:38 p h.

Fotó: Gongora/NurPhoto via Getty Images