Tizenhárom évvel Bodrogi László, a 2007-es Spanyol Körversenyen való szereplését követően, Valter Attila személyében ismét egy magyar kerékpárosnak szoríthatunk egy nagy háromhetesen. A Tour de Hongrie idei győztese a Giro d’Italián indult. A CCC Team kerékpárosa egészen kiváló teljesítményt tudhat maga mögött az első kilenc szakasz során, de bízik abban, hogy a folytatásban még az eddigieknél is jobb eredményekre lehet képes.

Monreale és Palermo között egy 15,1 kilométeres egyéni időfutammal vette kezdetét az idei, a vírushelyzet miatt szokatlan, októberi időpontban rendezett Olasz Körverseny. A kronón a folyamatosan változó szél játszotta a főszerepet, Attila 1 perc 40 másodperces hátránnyal a 90. helyen végzett.

A Giro első harmadában a magyar kerékpáros a szakaszok többségén folyamatosan a főmezőnnyel vagy annak közelében érkezett célba, ez alól mindössze a harmadik etap, az Etna hegyi befutója volt kivétel, amit szűk nyolc perc hátránnyal a 49. helyen abszolvált. Elmondása szerint ez az emelkedő rendesen fejbe vágta, leszakadása után pedig inkább a még rá váró szűk három hetet tartotta szem előtt, így próbált saját tempóban felérni.

A negyedik szakasz a sprintereknek kedvezett, ám a Camigliatello Silanóban végződő ötödik etap szintén nehéznek ígérkezett, ráadásul az időjárás ismételten csak megnehezítette a mezőny dolgát. Valter ezúttal is remekül tartotta magát, csupán az utolsó egy kilométeren vesztette el a kontaktot az esélyesek csoportjával.

"Nagy elvárásaim voltak a szakasz nehézségeit illetően és erre a gondolkodásmódra szükségem is volt a túléléshez. Próbálkoztam az elején, hogy esetleg szökésbe kerüljek, de az első óra nagyon kemény volt. Miután megnyugodtak a kedélyek már csak arra koncentráltam, hogy minél jobb helyen abszolváljam az utolsó hegyet. Örülök Ilnur jó teljesítményének, próbálom a legjobbamat nyújtani a továbbiakban is, hogy segíthessem őt. Persze mindeközben bízom egy jó eredményben a magam részéről is" – mondta a magyar kerekes nem sokkal a célba érkezés után.

A következő napon a festői Materába érkezett a karaván, ami ismét a sprinterek terepe volt, ám az őrült hetedik szakasz már a túlélésről szólt, oldalszél és bukások nehezítették az előrehaladást. A CCC Team kapitánya Ilnur Zakarin már a mezőny első leszélezésénél hátul maradt, aztán amire visszaértek egy újabb bukás miatt ismételten csak dolgozni kényszerült az egész sor, ám végül megmentették a szituációt.

"Túl az első hét szakaszon az idei Giro d’Italián, még 14 etap vár ránk, de már ez alatt az egy hét alatt is életem legnagyobb élményével gazdagodtam. Minden nappal egyre jobbak a lábaim, érzem, hogy itt a helyem és van esélyem egy szép eredményre. Olyan mintha mindig csak a kerékpáron ülnék, közte pedig csak pár perc pihi lenne, mégis egy hónapnak tűnik ez az egy hét" – vélekedett a történtekről Valter Attila.

A nyolcadik etap során engedte a mezőny hazaérni a szökést, hogy aztán az első pihenőnap előtt, a Roccaraso hegyi befutóján újból egymásnak eshessenek. Valter csapata legjobbjaként a tizennyolcadik helyen zárt, így összetettben a huszonnyolcadik pozícióból várja a folytatást.

"Ez egy nagyon nehéz etap volt. A táv első fele gyorsan eltelt, utána viszont az eső és a hideg nehézzé tette a körülményeket. Igyekeztem végig közel maradni Ilnurhoz, azt hiszem jó munkát végeztünk. Az utolsó emelkedőn is tudtam neki segíteni. 300 méterrel a vége előtt próbáltam még megelőzni néhány versenyzőt. Tudom, hogy egy top-20-as eredmény nem olyan nagy dolog, de ez az első háromhetes körversenyem és egy szép helyezés motivációt ad a következő hetekre. Biztos, hogy remek lesz a szünnap, kezdem érezni a viadal ritmusát, remélem, hogy ugyanilyen jók lesznek a lábaim a folytatásban is" – nyilatkozta Attila csapata weboldalán.

Az Olasz Körverseny második harmadában többek között jön a Marco Pantani emlékére életre hívott etap (Cesenatico), az egyéni időfutam, amely Valdobbiadene városában ér véget és a Piancavallo hegyi befutója.

Valter Attila bízik benne, hogy a verseny további részében összejöhet számára egy top-10-es vagy akár még egy ennél jobb helyezés is.

