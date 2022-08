Valter Attila a holland Jumbo Visma országúti kerékpárcsapatánál folytatja pályafutását.

A jelenleg a Groupama-FDJ-t erősítő 24 esztendős magyar bajnok klubváltásáról már egy hónapja keringtek információk - különösen a holland és belga - szaksajtóban, a hivatalos bejelentésre hétfőn, a csapat Twitter-oldalán került sor. A magyar kerékpáros három évre, 2025-ig kötelezte el magát a holland alakulathoz.





Hello boys! Three new riders for our team



@ValterAttila

@JTratnik

Thomas Gloag



Read more about these transfers

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 29, 2022