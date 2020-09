Fetter Erik 6 héttel ezelőtt szenvedett súlyos balesetet. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk a magyar kerékpárost edzés közben ütötték el, melynek következtében több csontja is eltörött. A fiatal versenyző most megmutatta hatalmas akaraterejét, ami biztosan segíti majd abban, hogy mielőbb visszatérjen a versenypályára.

Erik a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a csontok forradása már megtörtént, így gőzerővel dolgoznak azon, hogy a körülöttük lévő izmok is megerősödjenek. A kerékpáros egy képet is csatolt posztjához, amin látszik, hogy bár egyelőre csak szobabiciklin, de újra teker.



Borítókép: Facebook.com/Erik Fetter- Athlete