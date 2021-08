Jasper Philipsen második részsikerét aratta a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny ötödik szakaszán, összetettben pedig Kenny Elissonde állt az élre.

A Tarancón és Albacete közötti 184,4 kilométeres etap a várakozásoknak megfelelően sprintbefutóban dőlt el, amelyben a vasárnap is győztes belga kerekes bizonyult a leggyorsabbnak, megelőzve a kedden diadalmaskodott holland Fabio Jakobsent.



Az viszont váratlan volt, hogy az észt Rein Taaramäe elveszítette az összetettben élen állónak járó piros trikót, ugyanis 12 kilométerre a céltól belekeveredett egy tömegbukásba, amely miatt 2:20 perces hátránnyal ért célba.

"You are a beast!" The emotions from the @AlpecinFenix guys after a second stage win at #LaVuelta21!



Las emociones de @JasperPhilipsen y sus compañeros tras repetir triunfo en La Vuelta. "¡¿Qué te dije ayer?!" pic.twitter.com/ugIW3WDDx6