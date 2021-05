Alberto Bettiol szökésből diadalmaskodott a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 18. szakaszán, amelyen az összetett élcsoportja nem változott: Egan Bernal megőrizte előnyét az élen, míg Valter Attila a 15.

Csütörtökön a Rovereto és Stradella közötti 231 kilométer, az idei viadal leghosszabb etapja várt a mezőnyre. A hajrában egy negyedik kategóriás emelkedőt tartalmazó etapon nagy csoport, 23 fő tekert el 20 percre. A mezőny nyugodt tempót diktált hátul, így az élcsoportból került ki a szakasz győztese. Korai támadások után a flandriai körverseny 2019-es győztese, Bettiol indított jókor, és szökevénytársait megelőzve pályafutása első Grand Tour-szakaszgyőzelmét aratta.

