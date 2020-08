A 3. szakaszt Jakub Mareczko nyerte meg, a részhajrákban Lennard Hofstede bizonyult a legjobbnak.

Hétfőn 12:30 után néhány perccel elrajtolt a Tour de Hongrie harmadik szakasza. A körverseny 3. napján a kerékpárosok a Karcagtól Nyíregyházáig tartó szakaszt teljesítették.



A 182 km-s táv alatt a 3 részhajrá várt a versenyzőkre, akik a tegnapi bukás miatt tovább fogyatkoztak. 20 perccel az éles rajtot követően öten is próbálkoztak a szökéssel, de a mezőny nem engedte el őket.

10 perccel később ismét megindult egy csapat. A spanyol Riccardo Verza, Lennard Hofstede, Kristian Kulset, Emiel Planckaert és Maximilian Kuen ötös sikerrel járt és rövid időn belül közel 40 másodperces előnyt harcolt ki magának.



Közben a magyar válogatott Orosz Gergő defektet kapott, így a hátsó kerekét cserélni kellett.

Tiszafüredre érkezve a szökevényeknek már 4 perc 35 másodpercre nőtt az előnyük, alig negyedórával később pedig már 6:10-re duzzadt a különbség. Egy óra tekeréssel az élen haladók 48,2 km-t tettek meg.

A csoport előnye Hortobágy felé haladva sem változott jelentősen, így az első részhajrá dobogósai tőlük kerültek ki. A leggyorsabbnak Lennard Hofstede bizonyult, közvetlen mögötte pedig Emiel Planckaert és Kristian Kulset érkezett.



47 perccel később a mezőny elérte a második részhajrá helyszínét, a sorrend azonban nem változott az előzőhöz képest.









Sajnos a mai verseny sem maradt bukás nélkül, nem sokkal a 2. részhajrá után az Androni Giocattoli-Sidermec-ből kettő, az Israel Start-Up Nationból és az Adria-Mobilból egy-egy versenyző esett el, de szerencsére mindegyikük folytatni tudta a versenyt.





Az utolsó részhajrához közeledve az üldözők hátránya 1 perc környékére csökkent, de a nagykállói hajrát még sikerült a meglépő ötösnek behúznia. Elsőként ezúttal is Hofstede ért be, mögötte ezúttal is Planckaert és Kulset érkezett.

Nem sokkal ez után a mezőny utolérte a szökevényeket. Hofstedenek ugyan egy rövid ideig még sikerült ellépnie, de 6 km-rel a befutó előtt őt is utolérték.

A véghajrából Jakub Mareczko jött ki a legjobban, így a tegnapi győzelme után újabb sikernek örülhetett. A második helyen az ausztrál Kaden Groves ért célba. A szakasz harmadik helyére a norvégok tehetsége, Erlend Blikra érkezett, megelőzve az olasz Matteo Moschettit.

Összetettben Kaden Groves vezet, mögötte Jon Aberasturi Izaga van, míg a harmadik helyre a mai remek teljesítményével Lennard Hofstede jött fel. A fehér trikó továbbra is Szatmáry Andrásnál van.

EREDMÉNYEK

41. Tour de Hongrie



3. szakasz, Karcag-Nyíregyháza (182 km):



1. Jakub Mareczko (olasz, CCC Team) 3:48:53

2. Kaden Groves (ausztrál, Mitchelton-Scott) azonos idővel

3. Erlend Blikra (norvég, Uno-X Pro Cycéing Team) a. i.

4. Matteo Moschetti (olasz, Trek-Segafredo) a. i.

5. David van der Poel (holland, Alpecin-Fenix) a. i.

6. Itamar Einhorn (izraeli, Israel Start-Up Nation) a. i.



15. Karl Ádám (magyar válogatott) a. i.

17. Orosz Gergő (magyar válogatott) a. i.



Az összetett versenyben:



1. (sárga mezben az Aktív Magyarország díjáért) Kaden Groves (ausztrál, Mitchelton-Scott) 10:14:45

2. Jon Aberasturi (spanyol, Caja Rural-Seguros-RGA) 2 mp h.

3. Lennard Hofstede (holland, Jumbo-Visma) 3 mp h.

4. Emiel Planckaert (belga, Vlaanderen-Baloise) 6 mp h.

5. Gilles De Wilde (belga, Vlaanderen-Baloise) 7 mp h.

6. Szatmáry András (magyar válogatott) a. i.



16. Dina Márton (Kometa-Xstra) 12 mp h.

22. Valter Attila (CCC Team) a. i.

24. Kusztor Péter (Team Novo Nordisk) a. i.

A gyorsasági pontversenyben:

1. (zöld mezben a Skoda és az Europcar díjáért) Jakub Mareczko (olasz, CCC Team)

A hegyi pontversenyben:

1. (piros mezben a Cofidis díjáért) David Lozano (spanyol, Team Novo Nordisk)

A legjobb magyar versenyző:

1. (fehér mezben a Magyar Közút Zrt. és a Bringasport díjáért) Szatmáry András (magyar válogatott)



Borítókép: MTI