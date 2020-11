Már tíz profi (World Tour- és Pro Team-) csapat jelezte indulási szándékát a jövő májusi Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyre.

A magyar viadal honlapján Eisenkrammer Károly főszervező kiemelte: mivel a pandémia miatt világszerte számos sportesemény maradt el, a nehéz körülmények között megrendezett versenyek ázsiója megnőtt.



"A szervezéssel maximálisan elégedettek voltak a csapatok és a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség ellenőre is" - fogalmazott Eisenkrammer az ideire körversenyre utalva. Hozzátette: szerinte az igazi értékmérő a csapatok nevezése lesz a jövő évi Tour de Hongrie-ra. - "Ha tetszett nekik, akkor visszajönnek. És az eddigi nevezések alapján nagyon úgy tűnik, hogy tetszett nekik."



Kiemelte: már World Tour-csapatok és Pro Team (korábban prokontinentális) szintű istállók is vannak a jövő évi várólistán.



"Néhány nap alatt tíz ilyen klub jelezte, hogy mindenképpen szeretne indulni jövőre is. Szokásunkhoz híven csak a leszerződött csapatok nevét hozzuk nyilvánosságra, vagyis még várni kell néhány hetet, mire a teljes mezőnyt be tudjuk mutatni."



A főszervező elmondta: a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) szabályai alapján két egymást követő évben kell a kritériumokat teljesíteni a feljebb lépéshez. A főleg média- és sportszakmai elvárásokat tartalmazó kívánalmak közé tartozik például a több mint tíz országban sugárzott tévéadás, és legalább tizenkét - jövőre már tizenhárom - profi csapat a rajtvonalon.



"2020-ban egy éven belül kétszer is tudtunk volna az elvárt szintnek megfelelő versenyt szervezni, de ez ettől még egy évnek felel meg. Ha jövőre is hozzuk ezt a szintet, akkor 2022-ben már valóban jó eséllyel pályázunk a ProSeries-kategóriára."

Eisenkrammer Károly kifejtette, a nemzetközi médiamegjelenés kedvező volt, az Eurosporton minden nap a Tour de France után vagy közvetlenül előtte került adásba felvételről a Tour de Hongrie, az első, esztergomi szakasz egyórás összefoglalóját például csaknem kétmilliónyian látták a csatornán. Sőt, két és fél hónappal a verseny után, november elején öt napon keresztül ismét műsorra tűzte a Tour de Hongrie szakaszait a francia L'Équipe TV.



A hazai nézettségről elmondta, az M4 Sport élő adását idén is százezrek követték, és az internetes portálokon is napokon át kiemelt téma volt a magyar körverseny.

Az UCI versenynaptárába jövőre május 12. és 16. közötti időponttal került be a viadal.



"Ez az időpont a Giro d'Italia második hetére esik, ami azért kiváló dátum számunkra, mert azon a héten általában kevés World Tour-verseny van a naptárban. A célunk az, hogy átvegyük a kaliforniai körverseny helyét a csapatok naptárában.



Az Egyesült Államok legnagyobb, csaknem tizenöt éve zajló versenyének szervezői tavaly novemberben, vagyis még a vírus előtt jelentették be, hogy a következő években pénzügyi problémák miatt nem tudják megszervezni a viadalt."



Hozzátette ugyanakkor, nagyjából öt hónapos csúszásban vannak a szervezésben, ám reményei szerint decemberben be tudják jelenteni az útvonalat vagy legalább a versenyt fogadó városokat.



"Abban nincs kérdés, hogy jövőre is szép helyekre jut el a verseny, és lesz néhány meglepetésünk a szurkolók számára" - szögezte le. - "Ebben az évben főleg Magyarország északi és keleti vidékein jártunk. Jövőre szeretnénk ismét bevonni a magyar tengert, és talán ismét lesz budapesti szakaszunk is."



A lehetséges magyar indulókat illetően elmondta, számukra jelenleg a címvédő, idén Giro d'Italia-induló Valter Attila szereplése a legnagyobb kérdés.



"Saját, optimista verzióm alapján Attilát 2021-ben a Tour de France-on indítja új csapata, a Groupama-FDJ. És ha ez így lesz, akkor bizonyára nem indul a Girón, és már +csak+ azt kell elérnünk, hogy a Groupama-FDJ rajthoz álljon a magyar körversenyen" - fogalmazott Eisenkrammer. Kitért arra is, hogy a Dina Mártont és Fetter Eriket foglalkoztató EOLO-Kometa jövőre szintet lépve már Pro Team lesz, és a Giro d'Italia lesz a fókuszban náluk májusban.



"Peák Barnabás, Kusztor Péter és Pelikán János esete is hasonló Valter Attiláéhoz, a csapatukkal kell megállapodnunk, és akkor már nagy rá az esély, hogy a magyar versenyzőt is elhozzák" - mondta, megemlítve: a többi magyar bringás számára a kontinentális csapatuk meghívása vagy a magyar válogatottban való szereplés lehet az indulás záloga a Tour de Hongrie-n.

"Egyben azonban biztos vagyok, Valter Attila idei sikere felrázta a többieket is, hogy bizony lehet ilyen erős mezőnyben is nagyot alkotni. Biztos vagyok benne, hogy lesz kiknek szurkolnunk jövő májusban!"

Borítókép: facebook/Tour de Hongrie