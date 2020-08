A spanyol Jon Aberasturi Izaga nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny szombati nyitószakaszát, amelyet Esztergomban és környékén tartottak.

Az etap előtt Eisenkrammer Károly, a viadal főszervezője az MTI-nek elmondta: reméli, hogy a Két-bükkfa-nyeregig tartó emelkedő háromszori megmászása után balesetmentes lejtmenteket teljesít a mezőny. Elárulta: az elmúlt hetek versenyein történt balesetek hatására a soron következő sík szakaszok befutóinál az eredetileg tervezetthez képest 1-1,5 méterrel szélesebb célkapukat állítanak fel a még nagyobb biztonság érdekében. A szakasszal kapcsolatos várakozásnak azt nevezte meg, hogy a magyar élkerékpárosok ne kerüljenek időhátrányba.



Az 1963 méter szintkülönbséget tartalmazó szombati etapon korán kialakult egy kilencfős szökevénycsoport - hazai kerékpáros nélkül -, amely négy perc feletti előnyt dolgozott ki. A World Tour-sorok nem adtak versenyzőt ebbe a bolyba, így a főmezőny élére előbb a Jumbo-Visma, majd a Mitchelton-Scott állt, majd sorra szálltak be az üldözésbe a világelit csapatai, vezetésükkel az utolsó húsz kilométerhez közeledve az emelkedőn sorra befogták az időközben nyolcfősre zsugorodott szökés tagjait.





A csúcs felé közeledve Valter Attila húzta meg a sort - övé is lett a hegyi hajrá -, ennek köszönhetően egy kilenc bringásból álló csoport leszakította a mezőny nagy részét. A különbség 23 másodpercig is nőtt, ám a nagy sebességre kapcsoló üldözők ledolgozták a hátrányt, így az elsőségről sprinthajrá döntött.



Aberasturi (Caja Rural-Seguros-RGA) az ausztrál Kaden Grovest (Mitchelton-Scott) és a cseh bajnok Adam Toupalíkot (Elkov-Kasper) megelőzve diadalmaskodott. Legjobb magyarként Dina Márton (Kometa-Xstra) 18. helyen ért célba.



A mezőnyre vasárnap a Debrecen és Hajdúszoboszló közötti 158 kilométeres sík - 565 méter szintkülönbséget tartalmazó - etap vár. A 41. Tour de Hongrie-n a szerdai kékestetői befutóig a versenyzőkre 826 kilométer vár.



Borítókép: Facebook.com/ Tour de Hongrie