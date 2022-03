Akár a Giro d'Italiánál is komolyabb sprintermezőny jöhet össze a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen Eisenkrammer Károly, a viadal főszervezője szerint.

"Mivel a magyar körverseny egy időben zajlik majd a Giróval, ezért arra számítunk, hogy a Tour de France-ra készülő versenyzőkkel érkeznek majd a csapatok, kiváltképpen a sprinterek esetében" - fogalmazott Eisenkrammer az M4 Sport Sporthíradójában pénteken.



A főszervező arról számolt be, hogy például Fabio Jakobsen indul a Tour de Hongrie-n, ha nem jön közbe semmi. A Quick-Step Alpha Vinyl holland sprintere tavaly megnyerte a Vuelta a Espana pontversenyét, és már idén is négy győzelemnél tart.

"Sok mindent álmodtunk, hogy hova akarunk eljutni, de erről nem mertünk" - utalt arra Eisenkrammer, hogy 12 világelitbe tartozó istálló nevezett.



"A Tour de Hongrie besorolása miatt nem is indulhatna több World Team. Reméljük, a nemzetközi szövetségnél is látják, hogy kinőtte magát a verseny és kategóriaváltásnak köszönhetően jövőre még több ilyen csapat érkezhet Magyarországra".



Eisenkrammer szerint a nagy áttörés két éve volt, amikor az első World Tour-csapatok neveztek, amelyek azóta jó hírüket vitték, ennek ellenére az elmúlt évek sikere még őket is meglepte. Úgy vélte, nemcsak a résztvevő együttesek neve, hanem azok a sztárok is garantálják a magas színvonalat, akikről már tudni, hogy Magyarországra érkeznek.

Eisenkrammer elárulta, az ukrajnai háború annyiban érintette a versenyt, hogy egy orosz istálló nem indulhat, így 25 helyett 24 csapat vesz majd részt a viadalon.

A 43. Tour de Hongrie-ra május 11. és 15. között kerül sor.

Az útvonal:

május 11., szerda, 1. szakasz: Csákvár-Székesfehérvár 197,5 km

május 12., csütörtök, 2. szakasz: Karcag-Hajdúszoboszló, 191,9 km

május 13., péntek, 3. szakasz: Sárospatak-Nyíregyháza, 154,3 km

május 14., szombat, 4. szakasz: Kazincbarcika-Kazincbarcika, 177,4 km

május 15., vasárnap, 5. szakasz: Miskolc - Gyöngyös-Kékestető, 183,7 km

