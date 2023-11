A magyar bajnok Valter Attilát is foglalkoztató istálló rögtön bejelentette, hogy további intézkedésig nem szerepelhet a német bringás.

A cyclingnews szakportál pénteken arról számolt be, hogy a B próba vizsgálata is pozitív eredményt hozott a Német Doppingellenes Ügynökség bejelentése szerint. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) szabályozása alapján Hessmann akár négyéves eltiltást is kaphat. A büntetés időtartama kétévesre csökkenthető, ha bizonyítani tudja, hogy szennyezett táplálékkiegészítő vagy étel miatt került a szervezetébe a szer, vagy ha egyéb enyhítő körülmények állnak fenn.

A német válogatott kerekes tavaly csatlakozott a Jumbo-Visma nagycsapatához, és tagja volt az idei Giro d'Italián a szlovén Primoz Roglic sikeréért dolgozó együttesnek, ő maga pedig 33. lett összetettben.

