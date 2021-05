Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie (TDH) országúti kerékpáros körverseny főszervezője szerint öt év múlva lehet megmondani, hogy a magyar kerékpársport mennyit tud profitálni az elmúlt napok sikereiből.

Eisenkrammer az M1 aktuális csatornán a vasárnap véget ért 42. TDH-ról elmondta: belülről szervezőként látták a problémákat, de azok eltörpültek a sikerek mellett. A végeredményt tekintve ugyanis "szép versenyen" vannak túl, amelynek köszönhetően nagyobb lendülettel kezdhetik szervezni a jövő évi, következő viadalt. Hozzátette: mindent elkövettek, hogy a verseny szintet lépjen, és jövőre már pro series besorolást kapjon.

"Szervezőként nyugodtan dőlünk hátra, mert úgy a média, mind szakmai részről mindent teljesítettünk, amit kell. Mostantól kezdve a nemzetközi szövetségnél van a döntési lehetőség, hogy kiemelnek-e minket. Igazából ez a verseny már most pro series volt, bár a kategóriához még nem az volt odaírva, hanem az, hogy első kategóriás. De ettől függetlenül a mezőny az már olyan, mint egy pro series-viadalon" - mondta Eisenkrammer.

Kiemelte: a magyar versenyzők jól teljesítettek, amit a magyar kerékpársportból ki lehetett hozni jelenleg, az elérték. Kiemelte: Peák Barnabás összetett győzelemhez segítette csapattársát, az ausztrál Damien Howsont, míg Pelikán János és sérülése ellenére Fetter Erik is aktív volt, a sprinter Karl Ádám pedig két szakaszon is bekerült a legjobb húsz közé.

A Tour de Hongrie-val párhuzamosan a Giro d'Italián versenyző Valter Attila - a TDH tavalyi győztese - előbb a legjobb fiatalnak járó fehér trikót vehette fel, majd miután összetettben is az élre állt, megkapta a rózsaszín trikót. Magyar kerékpárosnak korábban még egyiket sem sikerült megszereznie.

Eisenkrammer felidézte: számítottak arra, hogy Valter a legjobbak között is eléri ezt a szintet, arra viszont nem, hogy ilyen gyorsan, már a második évében oda is ér a csúcsra. Hozzátette: felmerült bennük, hogy Valter sikere esetleg elvonja a figyelmet a TDH-ról, de végül éppen az ellenkező hatást gyakorolta.

"Öt év múlva talán már meg tudom mondani, mit jelent ez a mostani, sikeres időszak a magyar kerékpársportnak. Remélem, ki tudjuk használni, nemcsak a Tour de Hongrie, hanem a hazai sportág egésze, a szövetség, a klubok, mindenki. Arra számítok, hogy most rengeteg gyerek akar majd bringára ülni, sportolni, versenyezni. Eddig csak tévén néztük a sztárokat, de most már azt is látjuk, hogy még innen indulva is el lehet érni arra a szintre, sőt, még annak csúcsára is" - nyilatkozta. Hozzátette: Magyarországon a sportágnak, a kluboknak és a szakembereknek fel kell készülniük arra, hogy ezt a szintet tudják tartani és a növekvő igényeket ki tudják elégíteni.

Borítókép: Facebook.com/ Tour de Hongrie