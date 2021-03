A Vini Zabu is indul a májusi Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen.

A szervezők csütörtöki közlése szerint az istálló sorozatban harmadszor nevezett a magyarországi viadalra, ráadásul soraiban teker az a Jakub Mareczko, aki tavaly a CCC színeiben három szakaszt nyert a Tour de Hongrie-n.

A tájékoztatás arra is kitért, hogy a Vini Zabu rendszeres résztvevője hazája körversenyének, a Giro d'Italiának, így lesz ez 2021-ben is. Ez azt jelenti, hogy a Vini Zabu első sora a Tour de Hongrie-val egyidőben zajló olasz körversenyen szerepel majd.



A 2009-ben alapított olasz együttesnek számos világklasszis versenyzője volt: a háromhetes versenyeken 48 szakaszgyőzelemig jutott olasz Alessandro Petacchi, a Giro d'Italia-győztes olasz Danilo Di Luca és Stefano Garzelli is versenyzett a színeiben. Két évig a Tour de Hongrie 2018-as bajnokát, a szintén olasz Manuel Bellettit is foglalkoztatta a Vini Zabu.



A 42. Tour de Hongrie-ra május 12. és 16. között kerül sor, az eseményen 22 csapat 132 kerékpárosa állhat rajthoz.

A 2021-es Tour de Hongrie csapatai:

TREK-Segafredo (amerikai) World Team

Team BikeExchange (ausztrál) World Team

Team Jumbo-Visma (holland) World Team

Israel Start-Up Nation (izraeli) World Team

Astana-Premier Tech (kazah) World Team

Bahrain-Victorious (bahreini) World Team

EOLO-Kometa (olasz) Pro Team

Team Novo Nordisk (amerikai) Pro Team

Androni Giocattoli-Sidermec (olasz) Pro Team

Sport Vlaanderen-Baloise (belga) Pro Team

Bardiani-CSF-Faizané (olasz) Pro Team

Caja Rural-Seguros-RGA (spanyol) Pro Team

Gazprom-RusVelo (orosz) Pro Team

Uno-X Pro Cycling Team (norvég) Pro Team

Vini Zabu (olasz) Pro Team

Mazowsze Serce Polski (lengyel) Continental Team

