Súlyos balesete és csütörtöki fejműtéte után mesterséges kómában tartják Amy Pieters holland női kerékpárost Alicantéban.

A holland szövetség pénteki beszámolója szerint a csapat spanyolországi országúti edzőtáborában, a tengerparti Calp településhez közel szenvedett súlyos balesetet. Ezután gyorsan légi úton kórházba szállították, majd az orvosok csütörtökön úgy döntöttek, hogy meg kell műteni.

Update situation Amy Pieters



Yesterday Amy Pieters was operated on her head. During this operation, the doctors took away the pressure in her head that was created by the fall. Amy will be kept asleep the coming days.



More info:https://t.co/eNW5rxbPfx