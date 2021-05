Jövőre Utrechtből rajtol a spanyol országúti kerékpáros körverseny, a Vuelta a Espana.

A szervezők szerdai bejelentése szerint a 77. kiírás első három szakaszát Hollandiában rendezik. Az elsőnek a rajtja és a célja is Utrecht lesz, majd 's-Hertogenboschból tekernek a részvevők az ország negyedik legnagyobb városába, Utrechtbe. A harmadik etapon Bredából indul és oda is tér majd vissza a mezőny.

Jövőre Utrechtből rajtol a spanyol országúti kerékpáros körverseny, a Vuelta a Espana.

We’re back! De start van @lavuelta komt in 2022 alsnog naar Nederland #VamosHolanda



Lees meer over de start van de Spaanse Wielerronde in Nederland https://t.co/uwGieR7mLv pic.twitter.com/xJWqbImByC