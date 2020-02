Debrecenből indul és Esztergomban fejeződik be idén a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny.

Az útvonal szerdai bemutatóján kiderült, a cívisvárosból induló 174 kilométeres első etap Hajdúszoboszlón ér véget. Ezt a 182 kilométeres Karcag-Nyíregyháza és a 171 kilométeres Sárospatak-Kazincbarcika szakasz követi, majd következik a királyetap, amelyen a Miskolcról rajtoló mezőny 178 kilométert megtéve a Kékestetőn ér célba. A zárószakasz Esztergomból indul, majd 156 kilométer után ott is zárul úgy, hogy a mezőny négy kört tesz meg, amely magában foglalja a dobogókői emelkedőt.

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár kifejtette, a versenyen minden évben egyre erősebb mezőny indul, így színvonalában egyre jobban megközelíti a világ nagy körversenyeit.

"Mára olyan eseménnyé vált, amely évről évre szintet lép, ismertsége kinövi a régiónkat is, ezúttal már a világ legnagyobb kerékpáros eseményeinek meghatározó szereplői méretik meg magukat a Tour de Hongrie-n" - mondta Szabó Tünde, aki kiemelte, a Giro d'Italia rajtja és a Tour de Hongrie is remek lehetőség "csodálatos országunk és városaink bemutatására".



Az államtitkár kijelentette, a kormány a sporton belül is kiemelt figyelmet fordít a kerékpársportra, amely kiváló lehetőség a sport népszerűsítésére és az aktív életmód, a mindennapos mozgás fontosságának hangsúlyozására.







"Korábban egyetlen World Tour-csapat sem indult el Magyarországon kerékpárversenyen, ám megtörtént a lehetetlen: világsztárok érkeznek az idei esztendőben" - fogalmazott Révész Máriusz. Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos szerint elképesztő verseny várható.



Révész arról számolt be, hogy 11 olyan csapat lesz, amely az olasz és a magyar körversenyen is részt vesz. Hozzátette, utóbbin nyolc-nyolc World Tour- és prokontinentális istálló lesz a mezőnyben.

"Rózsaszínben látom a magyar kerékpársport jövőjét" - fogalmazott Révész Máriusz, aki azt is hangsúlyozta, hogy nemcsak erre az évre, hanem jövőre is ilyen szinten szeretnék megszervezni a viadalt, illetve az is cél, hogy néhány éven belül előbb kontinentális, majd prokontinentális csapat legyen Magyarországon.

A május 13. és 17. között sorra kerülő magyar körversenyen összesen 861 kilométer leküzdése vár a mezőnyre, amely minden eddiginél erősebb lesz. Ennek egyik oka, hogy a Tour de Hongrie két nappal azt követően rajtol, hogy Magyarországon rendezik május 9. és 11. között a Giro d'Italia első három szakaszát, így az amúgy is Magyarországon tartózkodó World Tour-csapatok szívesen neveztek a magyar körversenyre is.

Tavaly négy prokontinentális istálló vett részt a viadalon, idén ebből a kategóriából eddig már öt csapat jelezte indulási szándékát, akárcsak az élvonalat jelentő World Tourból. A sportág csúcskategóriájából már biztosan ott lesz a mezőnyben az Asztana, a Trek-Segafredo, a Mitchelton-Scott, a Jumbo-Visma és a CCC. Utóbbinak Valter Attila személyében magyar kerekese is van, de várhatóan ő a Girón jut szóhoz.

Princzinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) elnöke elmondta, Magyarországon évi 150 kerékpárversenyt rendeznek, közülük a koronagyémánt a Tour de Hongrie, amely a legfontosabb és legnagyobb hazai viadal.

"A magyar körversenyt már csak a legnagyobb viadalok mércéjével tudjuk mérni, és meg is felel ennek. Világsztárokat vonultat fel, és olyan szakmai színvonalat képvisel, amelyre joggal lehetünk büszkék" - fogalmazott a sportvezető, aki kitért arra is, hogy mostanra már több szakágban felkapaszkodtak a magyar kerékpárosok a világ élvonalához.



Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője elárulta, a mezőny erőssége magasra teszi a lécet, kiemelt cél a World Tour-csapatok kiszolgálása, illetve a nagy érdeklődés miatt az eredetileg tervezett húszról huszonegyre emelték az együttesek számát.

Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója arról beszélt, hogy a közmédia már harmadik évben sugározza a magyar körversenyt, a televíziós közvetítésen pedig közel százan dolgoznak. Mint mondta, az élő közvetítéssel és az összefoglalókkal több mint száz országba biztosan eljut a Tour de Hongrie.

A 2020-as Tour de Hongrie programja:



1. szakasz, május 13., szerda: Debrecen-Hajdúszoboszló, 174 km

2. szakasz, május 14., csütörtök: Karcag-Nyíregyháza, 182 km

3. szakasz, május 15., péntek: Sárospatak-Kazincbarcika, 171 km

4. szakasz, május 16., szombat: Miskolc-Gyöngyös-Kékestető, 178 km

5. szakasz, május 17., vasárnap: Esztergom-Esztergom, 156

