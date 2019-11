Hatvanhat települést érint jövőre a Budapestről rajtoló Giro d'Italia három magyarországi szakasza.

A GiroHungary2020 szervezőcsapata kedden 66 település vezetőinek tartott prezentációt a világ egyik legnagyobb kerékpáros körversenyéről - közülük 62-t érint közvetlenül a verseny, míg négyhez nagyon közel halad el -, szerdán pedig a rajt-cél városok (Budapest, Győr, Székesfehérvár, Nagykanizsa), illetve a fővárosi kerületek vezetői kaphatnak betekintést a kulisszák mögé.

Révész Máriusz, a GiroHungary2020 szervezőbizottságának elnöke, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos elmondta: a Giro d'Italia hatalmas lehetőség minden érintett település számára, hiszen a világ figyelmét Magyarországra irányítja.

"Az elmúlt években több mint 800 millióan követték figyelemmel az olasz körverseny eseményeit. Érdekes belegondolni, hogy ezek az emberek jövőre a mi városainkat és falvainkat fogják látni - mondta el Révész Máriusz. - Egyetlen más sportesemény sem képes olyan módon bemutatni egy helyszínt a világnak, mint egy országúti kerékpárverseny, így nagyon fontos, hogy a települések milyen képet tudnak kialakítani saját magukról, milyen kreatív ötletekkel próbálják felhívni magukra a figyelmet."



Hozzátette, Írországban akadt település, ahol egy teljes birkanyájat festettek rózsaszínre, mert ez a Giro színe. Olaszországban hatalmas népünnepély kíséri a Girót, egy-egy szakaszt átlagosan négyszázezer ember követ a helyszínen.



Sió Zoltán, a GiroHungary2020 projektvezetője bejelentette, a városok képviselőit meghívják a Grande Partenza, a Nagy Rajt Hősök terén felállított VIP-területére. Hangsúlyozta, nyitottak az együttműködésre, várnak minden ötletet, információt, sőt, a legjobb 30 Giro-arculatot bemutató települést díjazzák.



Eisenkrammer Károly, a GiroHungary2020 operatív vezetője, illetve Szilasi László, a GiroHungary2020 sportszakmai vezetője a Tour de Hongrie tapasztalatira építve a sportszakmai háttérre világított rá, ugyanakkor azt is megerősítették, hogy a Giro a lehető legjobb reklám, hiszen világsztárok állnak oda a rajthoz.



Mezei Dániel, a GiroHungary2020 kommunikációs igazgatója számokkal és tényekkel jelezte a Giro jelentőségét: az elmúlt években 181 óra élő közvetítésben és 445 adásban látták világszerte a Giro eseményeit. A 2018-as versenyről 520 fotóriporter és újságíró tudósított, nem beszélve az Eurosport élő közvetítéseinek értékéről - a népszerű sportcsatornán egy harminc másodperces reklámidő több millió forint. Jövőre az M4 Sport közvetítése is segíti majd a verseny ismertségének növelését.



Oszkó-Jakab Natália térségi szakértő a verseny közösségépítő erejét emelte ki, hogy mennyire fontos nemcsak a felnőttek, hanem a gyermekek számára is a sportélmény és a felhőtlen jókedv, tehát a fesztiválhangulat.

A 103. Giro d'Italia első három szakaszát rendezik Magyarországon május 9. és 11. között, mielőtt Olaszországban folytatja útját a mezőny. Az első etap egy 8,6 kilométeres budapesti időfutam lesz, majd Budapest-Győr és Székesfehérvár-Nagykanizsa szakaszokra kerül sor. Magyarországot korábban még egyik nagy háromhetes verseny sem érintette.

Borítókép: Tim de Waele/Getty Images