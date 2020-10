Josef Cerny szökés végén diadalmaskodott a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny pénteki, kaotikus körülmények között megrendezett 19. szakaszán, amelyen csapattársa, Valter Attila 64. lett, míg Wilco Kelderman megtartotta első helyét összetettben.

Eredetileg az idei olasz körverseny leghosszabb szakasza, a Morbegno és Asti közötti teljesen sík 258 kilométer várt volna a mezőnyre, ám a kerékpárosok a rajt előtt tiltakozásukat fejezték ki a szervezők és a nemzetközi szövetség (UCI) képviselőinél a táv miatt, tekintve, hogy szerdán és csütörtökön is kőkemény hegyi szakaszt teljesítettek, majd szombaton is az Alpokban tekernek majd.



Nagyjából 20 kilométer megtétele után neutralizálták a szakasz jelentős részét a szakadó esőben, így a versenyzők buszra szálltak, majd az új rajthelyszínre, Abbiategrassóba utaztak, és innen vágtak neki a 124,5 kilométeresre kurtított távnak, amely ezzel a leghosszabb helyett az idei Giro legrövidebb mezőnyszakasza lett.



(Kép: cccteam)



A szakasz a sprinterek pontversenyének utolsó állomása lehetett volna, mivel a ciklámen trikót viselő, négy szakaszgyőzelemnél járó francia Arnaud Démare ellen ez volt az utolsó lehetősége a kihívó szlovák Peter Sagannak, hogy megfordítsa kettejük viadalát. Azonban a kaotikus körülmények után újra elrajtoló szakaszon végül 14 fős szökés alakult ki, Sagan csapata, a BORA-hansgrohe pedig hiába dolgozott a mezőny élén azért, hogy ne engedje túl messze a szökevényeket, végül feladták a küzdelmet.



A szökevénycsoport élt a lehetőséggel, tízperces előnyt dolgozott ki, a bolyból 22 kilométerrel a cél előtt indult meg Valter CCC-s csapattársa, Josef Cerny. A 27 éves cseh időfutambajnok 40 másodpercre tekert el ötfős üldözőcsoportjától, előnyéből pedig 18 másodpercet megőrzött a célig, így már a célba érkezés előtt megünnepelhette pályafutása első szakaszsikerét háromhetes körversenyen.

