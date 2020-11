A jövő évben rendezik meg először a pályakerékpáros Bajnokok Ligáját.

A nemzetközi szövetség (UCI) csütörtökön jelentette be, hogy az új sorozat 2021 novemberében és decemberében mutatkozik be Európa hat ikonikus kerékpáros csarnokában.



A pontos helyszíneket egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de az kiderült, hogy hat egymást követő hétvégén, rendhagyó formátumban küzdenek meg egymással a világ legjobb férfi és női pályakerékpárosai egyéni sprint, keirin, kieséses és scratch versenyszámokban.

Get ready for the brand new UCI Track Champions League!



Nov - Dec 2021

Weekly racing across six cities @Eurosport #UCITrackChampions pic.twitter.com/yUZR4XhmLW