Marc Hirschi nyerte csütörtökön a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 12. szakaszát, amelyen az összetett élcsoportja nem változott, azaz továbbra is a szlovén Primoz Roglic vezet.

A Chauvigny és Sarran Correze közötti 218 kilométer az idei kiírás leghosszabb etapja volt, melyen eleinte egy hatfős szökevénycsoport haladt az élen. A főmezőny azonban nem engedte el túl messzire az élbolyt, így azt még az utolsó negyven kilométer előtt utolérték, amikor is következett két rövid, de meredek emelkedő. Az elsőn többen is ritmust váltottak és maguk mögött hagyták a mezőnyt. A második tetejére elsőként már az idei Touron harmadik szökésével próbálkozó Hirschi ért fel, ráadásul előnye is volt riválisaival szemben. Mivel a mögötte lévő 11 fős csoport nem dolgozott össze megfelelően, így a 22 éves svájci bringás - egy-egy második és harmadik hely után - harmadik próbálkozására célt ért, azaz megnyerte a szakaszt.

null Take a look back at the final kilometre in Sarran and @MarcHirschi's maiden Tour de France victory! Retrouvez le dernier kilomètre de l'arrivée à Sarran avec la toute première victoire sur le Tour de France de @MarcHirschi.#TDF2020 pic.twitter.com/zFQkOhqO05



A főmezőny, benne az összetett elsőségre pályázó valamennyi esélyessel, 2:33 perc hátránnyal ért célba.

Eredmények:

12. szakasz, Chauvigny-Sarran Correze, 218 km:

1. Marc Hirschi (svájci, Sunweb) 5:08:49 óra

2. Pierre Rolland (francia, B&B Hotels-Vital Concept) 47 mp hátrány

3. Sören Kragh Andersen (dán, Sunweb) 52 mp h.



Az összetett élcsoportja:

1. Primoz Roglic (szlovén, Jumbo-Visma) 51:26:46 óra

2. Egan Bernal (kolumbiai, Ineos Grenadiers) 21 mp h.

3. Guillaume Martin (francia, Cofidis) 28 mp h.



Pénteken a Chatel-Guyon és Puy Mary Cantal közötti 191,5 kilométer megtétele vár a mezőnyre hegyi befutóval. A résztvevők összesen 3470 kilométert tekernek, amíg jövő hét vasárnap célba érnek a párizsi Champs-Élysées-n.



A francia körversenyt a koronavírus-járvány miatt rendezik a nyár közepe helyett szokatlan időpontban, de még így is az idei első háromhetes viadal, mivel a szintén halasztott, általában májusi Giro d'Italia csak októberben lesz, és azt követi, részben átfedéssel a Vuelta a Espana.

Kép: Sebastien Nogier/Getty Images