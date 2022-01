A legerősebb ausztrál kerékpáros klub, a Team BikeExchange Jayco is nevezett a májusi magyar kerékpáros körversenyre, a Tour de Hongrie-ra.

A viadal csütörtöki hírlevelében a szervezők kiemelték, hogy az ausztrálok - még Mitchelton-Scott néven - 2020-ban szerepeltek először a magyar Touron, és rögtön meghatározó teljesítményre voltak képesek, miként tavaly is főszerepet játszottak. A királyetapon Damien Howson senkit sem engedett maga elé, s a Kékesen aratott győzelmével az összetett versenyben is megszerezte az első helyet.



A magyar szervezők úgy tudják, hogy a címvédő ezúttal nem indul a Tour de Hongrie-n, miután csapata a Magyarországon rajtoló Giro d'Italián veti majd be. Howson tavalyi győzelmében kulcsszerepet játszott magyar klubtársa, Peák Barnabás, aki időközben csapatot váltott, és ebben az évben már a belga Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux színeiben teker. Reményei szerint ő is a Girón kap majd lehetőséget.



A Procyclingstats értesülései szerint az ausztrál WorldTeam elhozza a magyar körversenyre a sprinter Dylan Groenewegent. A huszonnyolc esztendős holland kerékpáros már 56 profi győzelmet jegyezhet, négyszer indult a Tour de France és egyszer a Giro d'Italia versenyén, ezek során összesen huszonkét szakaszon zárt a legjobb tízben, és négy Tour-etap végén állhatott fel a dobogóra.



Nagyszerű pályafutását egy baleset árnyékolja be: a 2020-as lengyel körverseny második szakaszának befutójánál Fabio Jakobsen bukását okozta. Honfitársa súlyos sérüléseket szenvedett, felépülése hónapokat vett igénybe, Groenewegen pedig hosszú eltiltást kapott.



A 43. Tour de Hongrie-ra idén május 11. és 15. között kerül sor, várhatóan huszonnégy csapat részvételével.

A 2022-es Tour de Hongrie eddig bejelentett csapatai:

Movistar Team (spanyol, WorldTeam)

Israel Start-Up Nation (izraeli, WorldTeam)

Team Jumbo-Visma (holland, WorldTeam)

Lotto Soudal (belga, WorldTeam)

Trek-Segafredo (amerikai, WorldTeam)

Bahrain-Victorious (bahreini, WorldTeam)

Team BikeExchange Jayco (ausztrál, WorldTeam)

Drone Hopper-Androni Giocattoli (olasz, ProTeam)

Uno-X Pro Cycling Team (norvég, ProTeam)

Team Novo Nordisk (amerikai, ProTeam)

